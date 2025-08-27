Ομάδες

Champions League: Η Πάφος στα... αστέρια με γκολάρα του Ζάζα – Στη League Phase κι η Μπόντο Γκλιμτ!
AP Photo/Petros Karadjias
Onsports team 27 Αυγούστου 2025, 00:04
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η Πάφος στα... αστέρια με γκολάρα του Ζάζα – Στη League Phase κι η Μπόντο Γκλιμτ!

Με απίθανο γκολ του Ζάζα, η Πάφος ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ερυθρό Αστέρα και με συνολικό σκορ 3-2 προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League – Στον ενιαίο όμιλο κι η Μπόντο Γκλιμτ, παρά την ήττα από τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία.

Η κυπριακή ομάδα συνεχίζει τα θαύματα και μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της στην Ευρώπη θα την ευκαιρία να… κουνήσει σεντόνι!

Η Πάφος, μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Ντιναμό Κιέβου, απέκλεισε και τον Ερυθρό Αστέρα και μετά την Ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ, γίνεται η τρίτη κυπριακή ομάδα που θα αγωνιστεί στο Champions League. Μάλιστα, το πράττει μόλις 11 χρόνια μετά την ίδρυση της!

Το τέρμα του Ίβανιτς στο 61ο λεπτό έφερε το συνολικό σκορ στο 2-2, αλλά εκεί που η παράταση έδειχνε κάτι παραπάνω από πιθανή, ο Ζάζα με ένα γκολ - ποίημα στο 89’, έστειλε την Πάφο στα… αστέρια.

Την πιο «γλυκιά» ήττα της ιστορίας της γνώρισε στην Αυστρία η Μπόντο Γκλιμτ. Η Στουρμ Γκρατς νίκησε με 2-1, αλλά η νορβηγική ομάδα είχε επικρατήσει με 5-0 στο πρώτο ματς και με συνολικό σκορ 6-2 πανηγύρισε την παρθενική συμμετοχή της στη League Phase του Champions League.

Νωρίτερα, η Καϊράτ Αλμάτι, έπειτα από δύο «λευκές» ισοπαλίες, νίκησε 3-2 στα πέναλτι τη Σέλτικ και θα αγωνιστεί κι εκείνη για πρώτη φορά στην ιστορία της στον ενιαίο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι ρεβάνς των playoffs του Champions League

Τρίτη 26 Αυγούστου

  • Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 3-2πεν. (0-0 κ.δ) (0-0)
  • Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1 (2-1)
  • Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ 2-1 (0-5)

Τετάρτη 27 Αυγούστου

  • 19:45 Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος (3-1)
  • 22:00 Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς (3-1)
  • 22:00 Κοπεγχάγη – Βασιλεία (1-1)
  • 22:00 Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε (0-0)

*Σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα


