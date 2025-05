Φραντσέσκο Ατσέρμπι: «Ο καρκίνος μου έσωσε τη ζωη» - Από τον πάτο της ψυχής, στην κορυφή της Ευρώπης

Ήταν το 90+3' στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League κι η Ίντερ φαινόταν έτοιμη να «υποκλιθεί» στην Μπαρτσελόνα. Σε εκείνο το σημείο, όμως, εμφανίστηκε σαν από μηχανής Θεός, ο Φραντσέσκο Ατσέρμπι!

Με ένα καθοριστικό γκολ, ο Ιταλός στόπερ έστειλε το ματς στην παράταση, ανοίγοντας τον δρόμο για μια επική νίκη με 4-3 (και συνολικό σκορ 7-6), στέλνοντας τους «νερατζούρι» στον τελικό του Μονάχου. Ένα γκολ «λύτρωση» για την Ίντερ. Μια στιγμή θριάμβου για έναν άνθρωπο που έχει ήδη κερδίσει πολύ δυσκολότερους αγώνες.

Η ιστορία του Ατσέρμπι μοιάζει βγαλμένη από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Πριν κλείσει τα 24, η καριέρα του έμοιαζε να χάνεται, καθώς αγωνιζόταν σε ομάδες «μικρών» κατηγοριών, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα με το αλκοόλ και την κατάθλιψη.

Ο θάνατος του πατέρα του τον είχε καταβάλει πλήρως. Η απόγνωση τον οδήγησε στην αυτοκαταστροφή! Πήγαινε στις προπονήσεις μεθυσμένος, ανίκανος να διαχειριστεί την ψυχική του κατάρρευση. Όμως, το χειρότερο δεν είχε έρθει ακόμα.

Η πρώτη διάγνωση καρκίνου ήρθε όταν ήταν παίκτης της Μίλαν. Η δεύτερη τον βρήκε στη Σασουόλο. Υποβλήθηκε σε εννέα εβδομάδες χημειοθεραπείας. Για τους περισσότερους, αυτό θα ήταν το τέλος. Για τον Ατσέρμπι, ήταν η αρχή μιας νέας ζωής. Όπως έχει δηλώσει: «Ακούγεται παράδοξο, αλλά ο καρκίνος μου έσωσε τη ζωή».

Μέσα από την ασθένεια βρήκε το κουράγιο να αλλάξει, άφησε πίσω το αλκοόλ κι επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητές του! Μπόρεσε να αφιερώσει όλη του την προσοχή στο ποδόσφαιρο και την αυτοβελτίωση.

Σήμερα, στα 36 του, ο Φραντσέσκο Ατσέρμπι είναι αρχηγική μορφή στην άμυνα της Ίντερ και σύμβολο ψυχικής δύναμης για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είναι πια μόνο ένας καλός αμυντικός. Είναι ο ποδοσφαιριστής που απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Η συγκίνηση στο γκολ του με την Μπαρτσελόνα δεν ήταν απλώς ποδοσφαιρική. Ήταν ανθρώπινη. Ήταν το επιστέγασμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε στον πάτο και κατέληξε στην κορυφή της Ευρώπης, με την Ιταλία στο Euro 2020.

Francesco Acerbi is 37-years-old and that was his first ever European goal.



Until the age of 22, Acerbi played only in the lower tiers of Italian football.