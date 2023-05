Μάντσεστερ Σίτι: Ασύλληπτη επίθεση Ντε Μπρόινε σε Γκουαρντιόλα στο ματς με τη Ρεάλ - «Απλά σκάσε...»

Η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε τη Ρεάλ στο «Ετιχάντ» με 4-0 και πήρε με επιβλητικό τρόπο την πρόκριση για τον τελικό του Champions League στην Κωνσταντινούπολη (10/6), όπου θα αντιμετωπίσει η Ίντερ.

Θα περίμενε κανείς να πλέουν όλοι σε πελάγη ευτυχίας, ωστόσο ένα βίντεο ήρθε να ταράξει το κλίμα στον αγγλικό σύλλογο.

Κατά την διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα, ο Κέβιν ντε Μπρόινε έχασε την ψυχραιμία του με τον προπονητή του, Πεπ Γκουαρδιόλα.

Αφορμή στάθηκε μία φάση, στην οποία ο Βέλγος άσος γίνεται κάτοχος της μπάλας και καθυστερεί να δώσει πάσα στον Γκρίλις. Όταν πήγε να το κάνει κόπηκε, με τον Καταλανό προπονητή να φωνάζει φανερά οργισμένος με τον παίκτη του: «Πάσα, δώσε πάσα».

Ο Ντε Μπρόινε δεν το άφησε να περάσει έτσι και γυρνώντας προς το μέρος του ούρλιαξε εκνευρισμένος: «Σκάσε, απλά σκάσε», κάνοντας και μια ανάλογη κίνηση με τα χέρια.

Pep “Pass the ball!, Pass the ball!”



Kevin De Bruyne “Shut up! Shut Up!” pic.twitter.com/a0Aa0GR4q6