Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι: Σάλος με τον πατέρα του Χάαλαντ - Τον πέταξαν εκτός γηπέδου

Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Champions League στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Μπορεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ να μην κατάφερε να σκοράρει και να κάνει τη διαφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά την παράσταση έκλεψε ο πατέρας του, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα από ειδικό μπουθ για VIP καλεσμένους.

Ο Αλφ-Ίνγκε Χάαλαντ ακολούθησε την αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο δεν είδε μέχρι τέλους τον αγώνα, μιας και τον «πέταξαν» εκτός Μπερναμπέου λόγω της ακραίας συμπεριφοράς του.

Συγκεκριμένα, ο Νορβηγός φέρεται να πετούσε φαγητό στις εξέδρες και στους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που έκανε τους τελευταίους έξαλλους, ενώ στη συνέχεια φαίνεται σε βίντεο να κάνει απαράδεκτες χειρονομίες.

Εντέλει, ο πατέρας του Χάαλαντ, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και διεθνής με τη Νορβηγία, απομακρύνθηκε από το σημείο με παρέμβαση της ασφάλειας του γηπέδου, με τον ίδιο και την παρέα του να συνεχίζουν την προκλητική συμπεριφορά τους σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα για το Champions League.

Alfie Haaland was escorted out of a corporate box at the Santiago Bernabéu this evening after allegedly

‘insulting’ and ‘throwing food’ at Real Madrid supporters ??? pic.twitter.com/iSDWs1MmGE