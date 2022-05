Champions League: Η UEFA καθυστέρησε τη σέντρα στο Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης - Η νέα ώρα έναρξης

Onsports Team

Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης. Σε μία ασυνήθιστη κίνηση προχώρησε η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, καθώς λίγα λεπτά πριν από την σέντρα του μεγάλου τελικού στο Stade de France ανακοίνωσε καθυστέρηση στην έναρξη για λόγους ασφαλείας.

Στον τελικό του 2022 η UEFA αποφάσισε να «λανσάρει» για πρώτη φορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο για την είσοδο των οπαδών. Αυτό προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις κατά την είσοδο των φιλάθλων στις εξέδρες, μ’ αυτούς της Λίβερπουλ να αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα.

Παράλληλα, λίγη ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα σέντρας οπαδοί των «κόκκινων» που δεν είχαν εισιτήριο προσπάθησαν να μπουν στο Stade de France με «ντου», κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της γαλλικής Αστυνομίας που επενέβη για τους σταματήσει.

Για τους λόγους αυτούς, η UEFA λίγα λεπτά πριν τη σέντρα (22:00) ανακοίνωσε μέσω των μάτριξ του σταδίου πως ο αγώνας θα ξεκινήσει με καθυστέρηση 15 λεπτών. Απόρροια της συγκεκριμένης απόφασης ήταν και η καθυστέρηση στην έναρξη του τελετουργικού για τον τελικό.

Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως η σέντρα στον τελικό Champions League θα γίνει τελικά με μισή ώρα καθυστέρηση. Ήτοι στις 22:30.

