Live Chat Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης - Ο μεγάλος τελικός του Champions League (pics+vids)

Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης. Το «Άγιο Δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα διεκδικήσουν «κόκκινοι» και «μερέγχες» το βράδυ του Σαββάτου (28/05) στο στάδιο του Παρισιού. Η «πόλη του Φωτός» γίνεται και πάλι επίκεντρο της «Γηραιάς Ηπείρου», αλλά αυτή τη φορά δεν είναι για τον Διαφωτισμό, ούτε για τις μεγάλες «μάχες» στο Roland Garros που είναι σε εξέλιξη, αλλά για τον μεγάλο τελικό. Για τη μεγαλύτερη «μάχη» στην Ευρώπη. Τουλάχιστον σε επίπεδο ποδοσφαίρου. Τον τελικό Champions League.

Το OnSports ετοίμασε ειδική ενότητα για το μεγαλύτερο «ραντεβού» στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στην ήπειρό μας. Η γραπτή περιγραφή του τελικού Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης θα γίνει από το Live Chat, όπου θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις, αλλά και λεπτό προς λεπτό τη «μάχη» στον αγωνιστικό χώρο και φυσικά την απονομή. Παράλληλα, μπορείτε να διαβάσετε τα Αφιερώματα που έχει επιμεληθεί η συντακτική ομάδα του OnSports, να τεστάρετε τις γνώσεις σας στα Quiz για τον τελικό, αλλά και να δείτε σημαντικά στοιχεία στα Infographics.

From the streets of Paris to the Stade de France ✈️



The stage is set.@adidasfootball x #UCLfinal pic.twitter.com/rrNZuT59JZ