Champions League: Τιτανομαχία Μέσι-Λεβαντόφσκι στους «8» - Τα ζευγάρια (videos+photos)

Οι εύκολες προκρίσεις της Μπάγερν Μονάχου και της Μπαρτσελόνα, ολοκλήρωσαν το βράδυ του Σαββάτου (08/08) τη φάση των «16» του Champions League και πλέον οι οκτώ ομάδες που πέρασαν στα προημιτελικά μπαίνουν στο αεροπλάνο για τη Λισαβόνα όπου θα διεξαχθεί το Final-8 και ο τελικός της διοργάνωσης.

Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη (12/08) όταν στις 22:00 στο «Ντα Λουζ» θα αναμετρηθούν Αταλάντα και Παρί Σεν Ζερμέν. Την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα αλλά στο «Ζοσέ Αλβαλάδ» η Λειψία θα κοντραριστεί με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στις 14 Αυγούστου θα διεξαχθεί το ντέρμπι των προημιτελικών, ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου, στις 22:0 στο «Ντα Λουζ», ενώ στις 15 Αυγούστου την ίδια ώρα στο «Ζοσέ Αλβαλάδ» θα παίξουν Μάντσεστερ Σίτι και Λιον.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι ήδη γνωστά και τα πιθανά ζευγάρια των ημιτελικών, με τον νικητή του Αταλάντα-Παρί να αντιμετωπίζει αυτόν του Λειψία-Ατλέτικο, ενώ ο νικητής του Μπάρτσα-Μπάγερν θα παίξει με τον νικητή του Σίτι-Λιόν. Αν επικρατήσουν τα φαβορί, όπου υπάρχουν, πάμε ολοταχώς για συνάντηση του Γκουαρντιόλα με μια από τις δυο πρώην ομάδες του σε περίπτωση που προκριθεί η Σίτι. Αν αυτό συμβεί, είτε θα βρει απέναντί του τη μεγάλη του αγάπη, τη Μπαρτσελόνα, με την οποία έχει πάρει το Champions League, είτε θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερν Μονάχου με την οποία έφτανε διαρκώς ως τα ημιτελικά και δεν πήρε το τρόπαιο, που ήταν κι ένας από τους λόγους που αποχώρησε από τους Βαυαρούς.

Εκτός, βέβαια, αν υπάρξει έκπληξη και δούμε στην τετράδα τη Λιόν. Θεωρητικά φαβορί είναι και η Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Αταλάντα, με τη σεζόν που κάνουν όμως οι «Μπεργκαμάσκι» κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το παραμικρό. Όπως συμβαίνει και με την εντυπωσιακή φέτος Λειψία, που αντιμετωπίζει την Ατλέτικο η οποία βάσει ονόματος και ιστορίας στη διοργάνωση έχει τον πρώτο λόγο.

Σε κάθε περίπτωση, το Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου είναι αυτό που ξεχωρίζει, αφού θα γίνει η μεγάλη τιτανομαχία των Λιονέλ Μέσι και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ κάνει ακόμα μια μεγάλη σεζόν με τη Μπαρτσελόνα και διαρκώς καταρρίπτει νέα, ασύλληπτα, ρεκόρ.

Ο Μέσι έχει καταφέρει να σκοράρει απέναντι σε 35 διαφορετικές ομάδες στο Champions League, ενώ έχει συμμετοχή σε 12 τέρματα (9 γκολ, 3 ασίστ) στα 6 τελευταία νοκ-άουτ παιχνίδια της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου». Παράλληλα, ο απίθανος σταρ της Μπάρτσα έχει σκοράρει 27 φορές σε 30 αναμετρήσεις για τη φάση των «16», που προφανώς είναι οι περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη στην ιστορία.

?? Messi has 27 goals in 30 UCL round of 16 games. No player has scored more in history.@FCBarcelona | #UCL pic.twitter.com/tHdfeSMTOS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

Απέναντί του θα βρει τον «καυτό» Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο «9άρι» στον κόσμο. Ο Πολωνός παιχταράς της Μπάγερν Μονάχου, έχει 13 γκολ σε επτά παιχνίδια Champions League τη φετινή σεζόν, ενώ συνολικά έχει βάλει 53 σε 44 ματς για όλες τις διοργανώσεις μέσα στη σεζόν.

? 13 goals in 7 UCL games this season....

? 53 goals in 44 games for Bayern in 2019/20!



? Robert Lewandowski = ???#UCL pic.twitter.com/FtyxRJrKA8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

Ασύλληπτες επιδόσεις, με τη Μπάγερν Μονάχου να έχει οκτώ νίκες σε οκτώ αναμετρήσεις με 31 γκολ, αποδίδοντας σαν… μηχανή στη φετινή διοργάνωση και δείχνοντας στη Μπαρτσελόνα πως θα περάσει πολύ δύσκολα!

8⃣ GAMES

8⃣ WINS

3⃣1⃣ GOALS



? Bayern reach quarter-finals in style ?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

Οι Καταλανοί, πάντως, έκαναν νέο ρεκόρ καθώς είναι στα προημιτελικά για 18η φορά στην ιστορία τους και για 13η συνεχόμενη!

AGAIN! We're into to the last-eight of the @ChampionsLeague for a record-extending 13th straight season! ??? pic.twitter.com/iyu53Wfv2k — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2020

Η Μπάγερν Μονάχου ήδη έδωσε στη Μπαρτσελόνα… ραντεβού με ποστάρισμα στα social media που έλεγε «θα σας δούμε την Παρασκευή» και όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη περιμένει πλέον το Final-8 του Champions League σαν να ήταν… προημιτελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Δείτε το πρόγραμμα των προημιτελικών του ChampionsLeague