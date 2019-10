Ολυμπιακός-Μπάγερν Μονάχου: Συγγνώμη για την ανάρτηση και απόσυρση από τους Βαυαρούς

Με ανάρτησή της, η Μπάγερν Μονάχου λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, συνέδεσε τους Πειραιώτες με την… Ακρόπολη και την Αθήνα.

Αυτό το λάθος επισημάνθηκε από αρκετούς Έλληνες φιλάθλους, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας Γερμανίας να κινητοποιηθούν αμέσως και να αποσύρουν τη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Λίγα λεπτά αργότερα, ανέβηκε στην επίσημη σελίδα της Bayern στο Twitter, νέα ανάρτηση με φόντο το λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για το λάθος της.

Δείτε την ανάρτηση:

Apologies for our mistake in today's matchday graphic, and thank you to @TrueHis51033599 for helping us fix it! ?? #MiaSanMia pic.twitter.com/m6mkTgAXfi