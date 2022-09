Πέντε ηθοποιοί που «λύγισαν» αποχαιρετώντας τον εικονικό τους ρόλο

Onsports team

Μπορεί στην υποκριτική να προσποιείσαι ότι είσαι κάποιος άλλος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες φορές οι ρόλοι οι ίδιοι γίνονται κομμάτι των ηθοποιών. Ειδικά όταν ορισμένοι έχουν περάσει μια δεκαετία και παραπάνω σε ένα συγκεκριμένο franchise, το «αντίο» στο ρόλο που τους εξύψωσε ενδέχεται να μην είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.

Ο Hugh Jackman για παράδειγμα, ο οποίος έθεσε τον πήχη για τον επόμενο Wolverine πολύ ψηλά, το να αποχωριστεί τα νύχια του Logan καθώς και το γεγονός ότι δεν θα ξανανιώσει μέλος των X-Men τον έκαναν να ξεσπάσει σε δάκρυα την τελευταία μέρα των γυρισμάτων του Logan. Συνολικά υποδύθηκε τον ήρωα 17 ολόκληρα χρόνια(2000-17) και για 8 διαφορετικές ταινίες.

Είναι λογικό ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του ηθοποιού να είναι ένας ρόλος αντίστοιχος του Wolverine, κάτι που οδηγεί σε εξαιρετικά «άβολες» καταστάσεις στο σετ και ταυτόχρονα συναισθηματικούς (επι)λόγους των πρωταγωνιστών την τελευταία μέρα του γυρίσματος.

Και να είσαι σίγουρος, δεν είναι ο Hugh Jackman o μόνος ο οποίος «κολύμπησε» μέσα στα ίδια του τα δάκρυα.

Daniel Craig

Ρόλος: James Bond

Διάρκεια: 2006-2021

Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός το «αντίο» του Craig θα είχε έρθει νωρίτερα (2019) ωστόσο αυτό δεν αναιρεί ότι ο ξανθομάλλης Βρετανός που φόρεσε το σμόκιν του 007 και το έκανε κτήμα του για 5 διαφορετικές ταινίες είναι ένας τύπος που διαδέχτηκε επάξια τους προηγούμενούς του και πλέον συγκαταλέγεται στην ελίτ της Αυτού Μεγαλειότητος.

Και μετά από τόσα χρόνια σε τόσο στυλάτο και «βαρύ» σμόκιν, τα δάκρυα είναι παντοτινά.

Daniel Radcliffe

Ρόλος: Harry Potter

Διάρκεια: 2001-2011

Δεν είχε περάσει πολύς καιρός που η J. K. Rowling δημιούργησε έναν νέο, φανταστικό κόσμο για τα παιδιά των 90’s, σύντομα το franchise του Harry Potter βρήκε τον τρόπο να έρθει στη μεγάλη οθόνη και να συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, μέσω του spin-off, Fantastic Beasts.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο μικρός Daniel Radcliffe επωμίστηκε το βάρος του μικρού μάγου στην ποπ κουλτούρα και συνέχισε να το κάνει για συνολικά 8 ταινίες. Μετά από τόσα «γουινγκάρντιουμ λεβιόσα», «αβάντα καντάμπρα» και έναν Ralph Fiennes χωρίς μύτη, ο Radcliffe είδε έναν μεγάλο κύκλο στη ζωή του να κλείνει και η συγκίνησή του δεν μπόρεσε να κρυφτεί ούτε κάτω από κάποιον αόρατο μανδύα.

Elijah Wood

Ρόλος: Frodo Baggins (Lord of the Rings & The Hobbit)

Διάρκεια: 2001-03 (Lord of the Rings) & 2012 (The Hobbit)

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών θα επιστρέψει σύντομα ως η πιο ακριβή παραγωγή σειράς όλων των εποχών για το Amazon Prime, ωστόσο είναι βέβαιο ότι ελάχιστους χαρακτήρες θα έχει από την original τριλογία. Ο Frodo Baggins για παράδειγμα, ο ταχτυλιδοκουβαλητής και κατά πολλούς ένα μόνιμο βαρίδι στα σχέδια εξόντωσης του δαχτυλιδιού, δεν θα βρίσκεται στη σειρά, αλλά και να βρισκόταν θα μας ήταν πολύ δύσκολο να τον φανταστούμε με άλλο πρόσωπο από του Elijah Wood.

Σε κάθε του εμφάνιση έπρεπε να βγάζει το μεδούλι στον κολλητό του, Sam, κατά γενική ομολογία μας έκανε τα νεύρα άνω κάτω, ενώ στο τέλος χρειάστηκε να παρέμβει ο Gollum προκειμένου να καταστρέψει το δαχτυλίδι. Με λίγα λόγια αυτός ο Elijah Wood όλο έκλαιγε στην εποποιΐα του Peter Jackson, το ίδιο όμως έκανε με το «it’s a wrap» του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη.

Kit Harrington

Ρόλος: Jon Snow (Game of Thrones)

Διάρκεια: 2011-19

Δεν έχει σημασία αν το Game of Thrones έκλεισε με τον πλέον ξενέρωτο τρόπο, η ουσία είναι ότι η συγκεκριμένη σειρά αποτέλεσε αγαπημένη μας ασχολία για μια ολόκληρη δεκαετία και σύντομα ετοιμάζεται να επανέλθει με prequel. Μπορεί να μην έχει κανέναν ήρωα που αγαπήσαμε, ωστόσο πάντα θα θυμόμαστε ότι το House of the Dragon είναι κομμάτι της ιστορίας και προάγγελος του Jon Snow.

Πολλοί θεώρησαν τον Kit Harrington λίγο για το ρόλο -ειδικά όσοι διάβασαν τα βιβλία- άλλοι πάλι τον λάτρεψαν. Αυτός που επίσης λάτρεψε τον Jon Snow ήταν ο ίδιος ο Harrington που την τελευταία μέρα του γυρίσματος άρχισε να κλαίει και να ευχαριστεί τους πάντες για τη συνεργασία. Μάλλον ήξερε ότι το μέλλον του δεν είναι στο θρόνο αλλά στη Nights Watch.

