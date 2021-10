Το Twitter «τρόλαρε» το Facebook για το «πέσιμο» με τον πιο viral τρόπο (photos)

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά το «μπλακ άουτ» στα social media του Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Facebook, Instagram, WhatsApp Messenger είναι ανενεργά εδώ και ώρες καθώς «έπεσαν» με το Facebook να απολογείται στην σελίδα του στο Twitter, τονίζοντας ότι προσπαθεί και κάνει ό,τι μπορεί να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Την ίδια στιγμή, το Twitter, το οποίο λειτουργεί κανονικά, μπήκε στη διαδικασία να τρολάρει την κατάσταση που επικρατεί με μυθική ατάκα.

«Γεια κυριολεκτικά σε όλους!», ήταν το μήνυμα του Twitter με αποδέκτες τα πεσμένα social media του Ζούκερμπεργκ.

hello literally everyone

Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε μετά ήταν ακόμη πιο επικό καθώς ανταποκρίθηκαν κι απάντησαν από το Instagram, το WhatsApp και το Netflix μέχρι τους Metallica!

? hello!

Hi and happy Monday ?‍?

When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC