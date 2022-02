Τα ρίσκα που δεν πάρθηκαν, τα «σίγουρα» που… κάηκαν!

Γίνεται όμως αν σκεφτεί κάποιος ότι ο Ντιαλό όταν ξεκίνησε η σεζόν φορούσε τη φανέλα με το τριφύλλι και μάλιστα με ένα ποσό που δεν θα ξεπερνούσε τις 120.000 δολάρια… Κι αυτό από μόνο του προκαλεί συζήτηση. Πόσο μάλλον δε όταν στην εξίσωση μπαίνουν ακόμη δύο παίκτες ανάλογης αξίας και… κόστους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν επιδέχονται της παραμικρής αμφισβήτησης, το τριφύλλι είχε την ευκαιρία να υπογράψει μαζί με τον Άλφα Ντιαλό- που πήρε 50.000 δολάρια αποζημίωση, έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στη Μονακό όπου εντυπωσιάζει- με 270.000 δολάρια και τον Τάισον Κάρτερ! Προσέξτε. Πακέτο. Όχι μόνο του. Τον Ντιαλό που είχε υπογράψει στον Παναθηναϊκό με 120.000 δολάρια και τον Κάρτερ που θα υπέγραφε με 150.000 δολάρια.

Ναι, τον ίσως κορυφαίο γκαρντ του περσινού πρωταθλήματος, Κάρτερ που αποχώρησε από το Λαύριο, πριν λίγο καιρό για τη Ζενίτ, με συμβόλαιο δύομιση ετών έναντι περίπου 750.000 δολαρίων.

Δυστυχώς και ο ένας και ο άλλος κρίθηκαν «ανέτοιμοι» για το τριφύλλι, όπως και ο Βασίλης Μουράτος που με ένα ποσό κάτω από 100.000 ευρώ το χρόνο ήταν με το στιλό στο χέρι για να υπογράψει στους «πράσινους» σε μια θέση μάλιστα (πλέι μέικερ) που ο Παναθηναϊκός ψάχνει και δεν βρίσκει λύσεις, τόσο εντός όσο κι εκτός Ελλάδος.

Προφανώς θεωρήθηκε μεγάλο ρίσκο η απόκτηση των τριών παικτών ακόμη κι αν συνολικά οι τρεις, δεν θα κόστιζαν καν τα χρήματα που θα έπαιρνε ο Πέρι (πάνω από 400.000 δολάρια!).

Η πορεία των πραγμάτων δε, αποδεικνύει ότι αν μη τι άλλο οι δύο Αμερικανοί, βάσει απόδοσης και εξέλιξης, είναι ο ορισμός των περιπτώσεων value for money που θα έπρεπε να αποτελεί το μεγαλύτερο must στον φετινό Παναθηναϊκό. Αμερικανοί δηλαδή που θα έρχονται και με σκληρή δουλειά θα βγάζουν στο παρκέ την υπεραξία που απαιτείται για να σταθούν στο υψηλό επίπεδο της Ευρωλίγκα.

Και ο Μουράτος, μια περίπτωση που κατά πάσα βεβαιότητα θα εξελισσόταν σε έναν ακόμη Λεωνίδα Κασελάκη. Έναν δηλαδή υπερπολύτιμο Έλληνα παίκτη που με σκληρή δουλειά, υψηλό κίνητρο και αγάπη για αυτό που κάνει, αρπάζει κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Όπως δηλαδή θα πρέπει να είναι όλοι οι Έλληνες παίκτες που φοράνε την πράσινη φανέλα. Παίκτες που αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό και όχι απλά σε κάθε αγώνα αλλά σε κάθε προπόνηση θα τα δίνουν όλα για να γίνονται καλύτεροι και να δικαιώσουν όποιους τους επέλεξαν. Κι αυτό πια είναι αυταπόδεικτο από την εξέλιξη των πραγμάτων… Ακόμη και από το πρόσφατο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα…

Μάλιστα, επειδή από την αρχή της σεζόν γίνεται πολύ κουβέντα για τα χρήματα που είχε να διαχειριστεί το προπονητικό επιτελείο, αρκεί να αναφέρουμε ότι μετά τον Νεμάνια Νέντοβιτς -ο οποίος είχε αποκτηθεί πέρυσι- ο πιο ακριβοπληρωμένος ξένος παίκτης του Παναθηναϊκού και μάλιστα με διετές συμβόλαιο είναι ο Οκάρο Γουάιτ που φέτος παίρνει περίπου 700.000 ευρώ. Προφανώς δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση για το αν βγάζει τα λεφτά του…

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι και η απόκτηση του Γιόγκι Φέρελ που ήρθε πήρε παραπάνω χρήματα απ΄όσα το μισό συμβόλαιο του Ντιαλό (!) κι έφυγε χωρίς κανείς να καταλάβει τόσο γιατί ήρθε, όσο και γιατί έφυγε.

Μεγάλη κουβέντα επίσης μπορεί να γίνει και για τους Φλόιντ, Πέρι οι οποίοι έφυγαν χωρίς να δικαιώσουν στο παραμικρό την επιλογή τους, τόσο οικονομικά, όσο και αγωνιστικά. Κάτι που επίσης δεν θέλει μεγάλη ανάλυση...

