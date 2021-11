ΤΣΟ και LAW

Η 2α Νοεμβρίου του 2021, είναι ΙΣΤΟΡΙΚΗ. Σήμανε την απελευθέρωση της Ευρωλίγκα και του ευρωπαϊκού μπάσκετ από τον άνθρωπο που έκανε την Ευρωλίγκα «περίπτερο» και πολέμησε το ευρωπαϊκό μπάσκετ όσο κανείς, σε βαθμό που να απειλείται με διάλυση. Ο Μπερτομέου μετράει και τυπικά αντίστροφα…

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει κάθε λόγο να απολαύσει τις μέρες που απομένουν μέχρι την 30η Ιουνίου του 2022 όταν και ο Ισπανός θα χαιρετίσει και τυπικά… Είναι μια προσωπική του νίκη απέναντι στον μεγαλύτερο εχθρό του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτόν που στέρησε από τον Παναθηναϊκό νίκες και προκρίσεις σε FINAL 4. Που παραχάραξε την Ιστορία…

Κατανοώ απολύτως τους Ισπανούς που στήριξαν μέχρι τέλους τον «εκλεκτό» τους. Αρκεί να θυμηθώ τις σειρές του Παναθηναϊκού με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ για να καταλάβω τα κίνητρα τους. Τα 3 φάουλ του Μήτσου σε 2΄ το 2012, το ανοιγμένο κεφάλι του Καλάθη και του Λεκαβίτσιους, τις σφαγές… Όπως μπορώ να κατανοήσω και τη Φενέρ… Όταν η Ευρωλίγκα κάνει το παραλίγο… κομμένο χέρι του Παππά στο λέι απ «ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ» ντρέπεται και η ντροπή! Όταν ο Μπερτομέου επιβραβεύει τις επιθέσεις στην οικογένεια του Δημήτρη από τους ΑΛΗΤΕΣ των Τούρκων, πάλι καλά που δεν απείλησαν να αυτοπυρποληθούν ή να πέσουν στον Βόσπορο τα αφεντικά του Τζόρτζεβιτς… Η Εφές απλά περνάει στην Ιστορία ως «μπιφτεκάς» που λέει και μια ψυχή, αποδεικνύοντας το «νταραβέρι» του Μπερτομέου με τις ομάδες…

Αλλά ο Ισπανός δεν σώθηκε. Δεν σωζόταν με τίποτα. Και δεν θα σωθεί ό,τι και αν κάνει… Κρατήστε το αυτό. Γιατί θα κάνει.

Σημασία όμως δεν έχει τι θα κάνει ο Μπερτομέου. Αλλά τι θα κάνουν οι ομάδες. Το πάρτι δεν πρέπει να τελειώσει τώρα αλλά να ξεκινήσει. Και είναι ηθική υποχρέωση όλων ο Μπερτομέου να λογοδοτήσει για τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ της διοργάνωσης. Να τον κάνουν φύλλο και φτερό… Να πέσει ΤΣΟ και ΛΟ που λένε και τα παιδιά στην εξέδρα. Δηλαδή μετά το TΣΟύξιμο από την πτώση να έρθει και ο ΝΟΜΟΣ (LAW) που θα κρίνει τον Τζόρντι, εφόσον βρεθεί εκτεθειμένος… Είπαμε. Ό,τι σου έταξε… Ακριβώς όμως.

Επειδή μ’έπιασε το… εγγλέζικο μου, LAST but not LEAST… Η παύση των πειθαρχικών διώξεων κατά προσώπων και ομάδων που αποφάσισαν οι μέτοχοι θα μπορούσε να είναι για τον Δημήτρη ακόμη μεγαλύτερη νίκη και από την εκδίωξη (κοκ) του Μπερτομέου… Αν γύριζε ο χρόνος πίσω.

