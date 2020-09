Εσύ έκανες malaka τον κάθε Μαγκουάιρ!

Η ιστορία με τον Μαγκουάιρ και τον τσαμπουκά στη Μύκονο, είχε από την πρώτη στιγμή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κι όχι επειδή πρωταγωνιστής είναι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μάλλον, όχι μόνο επειδή πρωταγωνιστής είναι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Προσωπικά θεωρώ ότι το πλέον ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι- όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο- η αντιμετώπιση του Μαγκουάιρ στους Αστυνομικούς, που έσπευσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και όσα τους είπε… Αν ισχύουν όσα κατέθεσαν οι αστυνομικοί, ο Άγγλος σε έξαλλη κατάσταση τους φώναξε “Fuck you all, Fuck off, Fuck the greek Police, fuck policemen, fuck the Greece, fuck the greek civilization, I don’t give a shit!”…

Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Τόσο… εγγλέζικα. Και προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά (ενδεχομένως να μην είναι και η τελευταία) που ένας Άγγλος τουρίστας συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε Έλληνες αστυνομικούς. Όπως έχουμε δει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες φορές, οι Άγγλοι όταν έρχονται στην Ελλάδα, νιώθουν όχι απλά απελευθερωμένοι αλλά ασύδοτοι. Και αυτή την ασυδοσία την κάνουν πράξη με κάθε τρόπο και χωρίς τον παραμικρό φόβο. Περιττό να αναφέρουμε ότι στην πατρίδα του, ο κάθε Μαγκουάιρ, όταν βλέπει αστυνομικό, πόσο μάλλον δε όταν του γίνεται παρατήρηση από αστυνομικό, βαράει… προσοχές.

Το γιατί δεν τρέφει ανάλογο σεβασμό για τον Έλληνα, από τον αστυνομικό μέχρι τον… ξενοδόχο, είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά όσοι συνεχίζουμε να κατοικούμε σε αυτή τη χώρα. Η μία προφανής απάντηση είναι γιατί στο παρελθόν από τον Μαγκουάιρ μέχρι τον… Τζον, όσοι επιδείκνυαν ανάλογες συμπεριφορές την έβγαζαν καθαρή. Ίσως και για λόγους… πολιτικής. Βλέπεις, ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Άλλο όμως να φιλοξενείς κάποιον και άλλο να τον αφήνεις να αλωνίζει… Και δυστυχώς, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες έδινε το δικαίωμα στον κάθε τουρίστα να νιώθει ακριβώς ότι ένιωσε ο Μαγκουάιρ.

Ότι μπορεί να … απαυτώσει όλο τον κόσμο. Από τον… μπάτσο μέχρι τον καφετζή! Κι όχι με ευθύνη του αστυνομικού… Malaka τον κάθε Μαγκουάιρ, τον κάναμε όλοι μαζί. Από το πολιτικό προσωπικό μέχρι τον μαγαζάτορα της Μυκόνου/Πάρου κοκ. που για να πάρει τα φράγκα από τον ξένο, είχε συμπεριφορά… ραγιά. Και ο ραγιαδισμός δεν βγαίνει ποτέ σε καλό. Εύχομαι από την καρδιά μου, το περιστατικό με τον Μαγκουάιρ, να μην είναι η εξαίρεση αλλά να γίνει κανόνας. Για να ανακτήσουμε τον σεβασμό. Ξεκινώντας από τον αυτοσεβασμό.

