Ο Πιτίνο μίλησε για χειροβομβίδα στο ΣΕΦ, στην Ευρωλίγκα! Για ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ…

Όταν λοιπόν ο Πιτίνο, όχι απλά επιβεβαιώνει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά αναφέρει ότι η ζωή του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απειλήθηκε στο ΣΕΦ από έναν θερμοκέφαλο που κρατούσε χειροβομβίδα, η Αστυνομία, η Πολιτεία, η Ευρωλίγκα και ο Ολυμπιακός, μένουν έκθετοι απέναντι σε έναν ολόκληρο πλανήτη! Χειροβομβίδα σε αγώνα της Ευρωλίγκα!

Χειροβομβίδα… Συνειδητοποιήστε το λίγο… Ένας άνθρωπος- που κατά σύμπτωση είναι και αυτός που έχει δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια για την ομάδα του- πάει σε έναν αγώνα της Ευρωλίγκα και αναγκάζεται να φύγει από το γήπεδο διότι ένας χούλιγκαν απείλησε τη ζωή του, κρατώντας στα χέρια του μια χειροβομβίδα!!! Έχει κανείς να πει κάτι επί τούτου; Η Πολιτεία, η Αστυνομία, η Ευρωλίγκα, ο Μπερτομέου, ο Ολυμπιακός; Και προσέξτε, δεν το είπε ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος- για ευνόητους λόγους- και αρκέστηκε στο «απειλήθηκε η ζωή μου» αλλά το αποκάλυψε ο Πιτίνο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού! Και μάλιστα σε… ζωντανή σύνδεση!

Α… Ποια ήταν η τιμωρία που είχε επιβάλλει η Ευρωλίγκα για αυτό το ματς και όσα συνέβησαν εκεί; Ποια ήταν η ποινή για το γεγονός ότι είχε απειληθεί η ζωή ενός ανθρώπου; 38.000 ευρώ… Και εδώ κάπου σταματάει η λογική και αρχίζει η τρέλα.

Τι κρατάμε από όλο αυτό; Αφενός μεν ότι κάθε λέξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου την περασμένη εβδομάδα δεν επιδέχεται της παραμικρής αμφισβήτησης. Και επιβεβαιώνονται όλα μέχρι κεραίας. Πότε από τις εξελίξεις (βλ. Βοτανικός) και πότε από τον… Πιτίνο!

Αφετέρου δε ότι για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πως η Ευρωλίγκα δεν είναι ο… Παράδεισος που θέλει να επικαλείται ο Μπερτομέου. Είναι μια διοργάνωση με παιδιά και αποπαίδια… Μια διοργάνωση που όταν αυτός που καταγγέλλει δεν είναι… φίλος μας, κάνουμε ότι δεν ακούμε και δεν βλέπουμε! Με τη διαφορά ότι τώρα πια το έμαθαν μέχρι και οι… Ινδιάνοι! Ας είναι καλά ο Πιτίνο…: «My owner had to leave at half-time because he was threatened with a guy holding a hand grenade». Δεν έχω να προσθέσω κάτι κ. Δικαστά…

