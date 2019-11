Μεγάλο πράγμα η κ…α !

Έψαχνα πολύ ώρα να βρω μια comme il faut λέξη για να μην… επέμβει το ΕΣΡ. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν βρήκα. Ναι, αυτό που έβγαλαν κόντρα στην Μπασκόνια, στο πρώτο ματς του Ρικ Πιτίνο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι κ@υλα. Αυτό ακριβώς. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Από τον Καλάθη μέχρι τον Φριντέτ και από τον Τζόνσον μέχρι τον Ράις, όσοι μπήκαν στο παρκέ ήταν όχι απλά διψασμένοι να νικήσουν αλλά πολλά περισσότερα. Κι ας μην ξεκίνησαν καλά. Αρκούσε όμως ένα τάιμ άουτ του Αμερικανού κόουτς για να πάρουν όλα τον δρόμο τους. Από την στιγμή που ο Παναθηναϊκός πάτησε το γκάζι, όχι η Μπασκόνια αλλά ούτε οι… διαιτητές δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Κάπου εδώ να πούμε για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο «μπράβο» σε όσους αποφασίζουν για τους διαιτητές του τριφυλλιού στην Ευρωλίγκα, γιατί κρατάνε σε εγρήγορση το ΟΑΚΑ! Αν δε την άλλη εβδομάδα, κόντρα στον Ολυμπιακό, έρθει ο περίφημος πια Λουίτζι Λαμόνικα, οι φιλοξενούμενοι θα αποκτήσουν άξαφνα ανταγωνισμό στα γιούχα! Αλλά είπαμε… Όταν ο Παναθηναϊκός πατάει γκάζι, ουδείς μπορεί να τον ακολουθήσει… Και όπως φαίνεται ο Πιτίνο δεν θέλει να αφήσει το πόδι από το γκάζι!

Στο μπάσκετ, γενικά στον αθλητισμό, έχουμε πει ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Ο κόουτς Πιτίνο δεν είναι μάγος. Αλλά έχει το μαγικό, το πολύ ξεχωριστό χάρισμα να εμπνέει, να «φτιάχνει» τους παίκτες του… Με μια λέξη, με μία κίνηση, με ένα νεύμα… Το βράδυ της Πέμπτης στο τάιμ άουτ της μεταμόρφωσης αρκούσε μία πρόταση: «You are better than that, dominate the fucking game!». Αμέσως μετά οι πράσινοι μπήκαν στο παρκέ σαν να τους είχε χτυπήσει το ρεύμα! Και σάρωσαν… Τα επιμέρους στοιχεία, έχουν τη σημασία τους αλλά θαρρώ πως ενδιαφέρουν λίγους.

Γιατί ο Παναθηναϊκός, ανεξάρτητα με το πόσο παίζει ο Φριντέτ, ο Καλάθης, ο Ράις, ο Τζόνσον, ο Παππάς κλπ. αν έχει τέτοια κ@υλα σε όλα τα επόμενα ματς, όχι στο Βερολίνο θα φτάσει αλλά σε άλλο πλανήτη! Είπαμε, μεγάλο πράγμα… Πολύ μεγάλο…

