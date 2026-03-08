Ο Τζόκοβιτς στοχεύει να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Οnsports Team

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται να κλείσει τα 39 του χρόνια στις 22 Μαΐου, ωστόσο εξακολουθεί να έχει μεγάλους στόχους για το μέλλον κι άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028, με σκοπό να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε το 2024.

Ο «Νόλε» χαρακτήρισε τη νίκη του απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 ως τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, ωστόσο στους Αγώνες του Λος Άντζελες θα είναι 41 ετών.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη νίκη του επί του Καμίλ Μάιχρζακ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Masters 1000 στο Indian Wells, ο Τζόκοβιτς δήλωσε: «Αυτός είναι ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους, να φτάσω στους Ολυμπιακούς. Αυτό θα ήταν ωραίο»

Στη συνέχεια ανέφερε: «Είναι ακόμα πολύ μακριά. Νομίζω ότι, στην ηλικία μου και σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, κάθε χρόνος φαίνεται σαν μια μεγαλύτερη περίοδος από ό,τι είναι για οποιονδήποτε είναι νεώτερος. Όμως, θα προσπαθήσω να τα καταφέρω, σίγουρα είναι ένα από τα κίνητρα, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι εκεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άντι Μάρεϊ είναι ο μοναδικός τενίστας που έχει καταφέρει να υπερασπιστεί επιτυχώς το χρυσό μετάλλιο στο απλό των Ολυμπιακών Αγώνων, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο το 2012 όσο και το 2016. Από την πλευρά του, ο Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει κατακτήσει 24 τίτλους Grand Slam, είχε επίσης ανέβει στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, όταν πήρε το χάλκινο μετάλλιο.