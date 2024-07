Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: «Τιτανομαχία» Τζόκοβιτς – Ναδάλ στο Παρίσι | Πού θα δείτε τον αγώνα

Ο σπουδαίος «Νόλε» αντιμετωπίζει τον «βασιλιά του Roland Garros» στο «Φιλίπ Σατριέ».

Τζόκοβιτς και Ναδάλ έχουν αναμετρηθεί εφτά φορές στο κεντρικό court στο πλαίσιο του Roland Garros. Ο Ισπανός προηγείται με 5-2, έχοντας κερδίσει και στις τρεις φορές που αναμετρήθηκαν στον τελικό του γαλλικού Grand Slam.

RAFA VS NOVAK: ✨CHAPTER 60✨



A historic match-up awaits at #Paris2024 between two giants of world sport! pic.twitter.com/0KSDeizvb4