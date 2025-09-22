Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Βέλγιο:Να ακυρωθούν οι μισές πτήσεις τη Δευτέρα ζήτησε το αεροδρόμιο

Onsports Team

Μεγάλες καθυστερήσεις έως και 3 ώρες σημειώθηκαν στις πτήσεις σε πολλά ευρωπαϊκά αερδρόμια.

Τα προβλήματα είχαν μειωθεί σημαντικά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονταν κάποιες καθυστερήσεις, σύμφωνα με αερολιμενικούς αξιωματούχους και με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ενώ περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τα αίτια του επεισοδίου.

Μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, περιλαμβανομένου του Χίθροου, του πιο πολυσύχναστου στη γηραιά ήπειρο, κάνουν σήμερα αγώνα δρόμου για να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων αυτόματου τσεκ-ιν, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε το Σάββατο, από χάκερ.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το ήμισυ των πτήσεων που έχουν προγραμματιστεί για αναχώρηση τη Δευτέρα (22/9), λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων με το σύστημα check-in, τα οποία προκλήθηκαν από κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι η Collins Aerospace, η εταιρεία που παρέχει το σύστημα καταγραφής και ελέγχου επιβατών, δεν έχει παραδώσει ακόμα μια ενημερωμένη και ασφαλή έκδοση του λογισμικού, που είναι απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με αναλυτές, η κυβερνοεπίθεση ανέδειξε εκ νέου τις ευπάθειες του διεθνούς αεροπορικού κλάδου σε θέματα ψηφιακών συστημάτων. Τον Ιούλιο, μία παγκόσμια βλάβη που προκλήθηκε από λάθος ενημέρωσης λογισμικού της εταιρείας Crowdstrike, είχε προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ.

Παρά την κυκλοφορία ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που συνδέουν την τρέχουσα επίθεση με χάκερ που φέρεται να σχετίζονται με τη Ρωσία, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι περισσότερες μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ετών προέρχονται από εγκληματικές οργανώσεις που στοχεύουν οικονομικό κέρδος μέσω εκβιασμών και λύτρων. Εκτιμάται ότι οι επιθέσεις αυτές αποφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η Collins Aerospace δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη δήλωση σχετικά με τη φύση ή την προέλευση της επίθεσης, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη.

Οι χάκερ έπληξαν το Σάββατο τα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του Χίθροου του Λονδίνου, του αεροδρομίου του Βερολίνου και αυτού των Βρυξελλών, όπου επιβάτες χρειάστηκε να κάνουν μεγάλες ουρές και να βρεθούν αντιμέτωποι με δεκάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.