Συγκλονιστική αποκάλυψη Κέιτ Μίντλετον: «Έχω καρκίνο, κάνω χημειοθεραπεία»

Σοκ προκάλεσε η ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον η οποία δήλωσε ότι πάσχει από καρκίνο.

Σε βίντεο που δόθηκε από το παλάτι η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε απόψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο σε ηλικία 42 ετών και υποβάλλεται σε «προληπτική» χημειοθεραπεία.

Σε ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα, που γυρίστηκε στο Windsor την Τετάρτη, η Κέιτ αποκάλυψε ότι τα νέα για την υγεία της ήταν ένα «τεράστιο σοκ» και ότι αυτή και ο Ουίλιαμ «κάναμε ό,τι μπορούμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για χάρη της οικογένειάς μας».

Η διάγνωση ήρθε λίγες μέρες αφότου η πριγκίπισσα της Ουαλίας εθεάθη να χαμογελά με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ καθώς έφευγαν από το αγαπημένο τους αγρόκτημα κοντά στο σπίτι τους στο Windsor.

Μιλώντας από ένα παγκάκι που περιβάλλεται από ανοιξιάτικα άνθη, η Κέιτ είπε: «Μας πήρε χρόνο για να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις με τρόπο που τους ταιριάζει και να τους καθησυχάσουμε ότι θα είμαι εντάξει. Όπως τους είπα, είμαι καλά και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα εστιάζοντας στα πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ. Στο μυαλό και στο σώμα. Το να έχω τον Ουίλιαμ δίπλα μου είναι επίσης μια μεγάλη πηγή παρηγοριάς και σιγουριάς. Όπως και η αγάπη, η υποστήριξη και η καλοσύνη που έχουν δείξει τόσοι πολλοί από εσάς. Σημαίνει τόσα πολλά και για τους δυο μας».

Ο καρκίνος της Κέιτ ανακαλύφθηκε μόνο αφού υποβλήθηκε σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά στην κλινική του Λονδίνου τον Ιανουάριο. Το Παλάτι του Κένσινγκτον είπε ότι δεν θα κοινοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του καρκίνου που έχει η πριγκίπισσα ή σε ποιο στάδιο καρκίνου είναι και ζήτησε από τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες.

Σύμφωνα με το BBC η Κέιτ και πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν αναμένεται να εμφανιστούν με τη βασιλική οικογένεια την Κυριακή του Πάσχα και δεν θα υπάρξει πρόωρη επιστροφή στα επίσημα καθήκοντά της για την πριγκίπισσα.

Το παλάτι είπε επίσης ότι η ξαφνική απουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ από μια τελετή μνήμης στα τέλη Φεβρουαρίου οφειλόταν στην ανακάλυψη της διάγνωσης καρκίνου της συζύγου της.

«Ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να σας ευχαριστήσω, προσωπικά, για όλα τα υπέροχα μηνύματα συμπαράστασης και για την κατανόησή σας όσο αναρρώνω από τη χειρουργική επέμβαση. Ήταν ένα απίστευτα δύσκολο δίμηνο για ολόκληρη την οικογένειά μας, αλλά είχα μια φανταστική ιατρική ομάδα που με φρόντισε πολύ, για το οποίο είμαι τόσο ευγνώμων.

Τον Ιανουάριο υποβλήθηκα σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στο Λονδίνο και εκείνη την εποχή, θεωρήθηκε ότι η κατάστασή μου δεν σχετιζόταν με τον καρκίνο.

Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής. Ωστόσο, οι εξετάσεις μετά την επέμβαση διαπίστωσαν ότι υπήρχε καρκίνος. Ως εκ τούτου, η ιατρική μου ομάδα με συμβούλεψε ότι πρέπει να υποβληθώ σε ένα πρόγραμμα προληπτικής χημειοθεραπείας και τώρα είμαι στα αρχικά στάδια αυτής της θεραπείας.

Αυτό φυσικά μας προκάλεσε τεράστιο σοκ, και ο Ουίλιαμ και εγώ κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για χάρη της οικογένειάς μας.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό πήρε χρόνο. Μου πήρε χρόνο για να συνέλθω από μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση για να ξεκινήσω τη θεραπεία μου. Αλλά, το πιο σημαντικό, μας πήρε χρόνο για να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις με τρόπο που τους ταιριάζει και να τους καθησυχάσουμε ότι θα είμαι εντάξει.

Όλα όσα γνωρίζουμε τους τα έχω πει· Είμαι καλά και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα εστιάζοντας στα πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ. στο μυαλό, στο σώμα και το πνεύμα μου.

Το να έχω τον Ουίλιαμ δίπλα μου είναι επίσης μια μεγάλη πηγή παρηγοριάς και σιγουριάς. Όπως και η αγάπη, η υποστήριξη και η καλοσύνη που έχουν δείξει τόσοι πολλοί από εσάς.

Σημαίνει τόσα πολλά και για τους δυο μας. Ελπίζουμε ότι θα καταλάβετε ότι, ως οικογένεια, χρειαζόμαστε τώρα λίγο χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα όσο ολοκληρώνω τη θεραπεία μου. Η δουλειά μου πάντα μου έφερνε μια βαθιά αίσθηση χαράς και ανυπομονώ να επιστρέψω όταν είμαι σε θέση, αλλά προς το παρόν πρέπει να επικεντρωθώ στην πλήρη ανάρρωσή μου.

Αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι επίσης όλους εκείνους των οποίων οι ζωές έχουν επηρεαστεί από τον καρκίνο. Για όλους όσοι αντιμετωπίζουν αυτή την ασθένεια, σε οποιαδήποτε μορφή, σας παρακαλώ να μην χάνουν την πίστη ή την ελπίδα. Δεν είστε μόνοι».

«Οι σκέψεις μου είναι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, τη βασίλισσα οικογένεια και ειδικώς τα τρία παιδιά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει την αγάπη και την υποστήριξη όλης της χώρας ενόσω συνεχίζει τη θεραπεία της», έγραψε ο Ρίσι Σούνακ στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Επέδειξε τεράστια γενναιότητα με τη σημερινή ανακοίνωσή της», σημείωσε επίσης, κατηγορώντας όσα Μέσα ενημέρωσης επιχείρησαν τις προηγούμενες εβδομάδες να διασαλεύσουν την ιδιωτικότητά της.

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3