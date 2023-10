Φρίκη: Μητέρα αποκεφάλισε τον γιο της και έφαγε το κεφάλι του - Τι ειπώθηκε στη δίκη

Η κατηγορούμενη Hanaa Mohamed Hassan, 29 ετών, δικαζόταν για τη φρικτή δολοφονία του γιου της Youssef, αλλά οι δικαστές στο Ποινικό Δικαστήριο του Zagazig έκριναν ότι δεν ήταν ικανή να καταθέσει Αντίθετα, σε μια ετυμηγορία που αποκαλύφθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, είπαν ότι σκότωσε το αγόρι «σε κατάσταση τρέλας» και ότι έπρεπε να μεταφερθεί σε φυλασσόμενη ψυχιατρική μονάδα.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το δικαστήριο, είχε συλληφθεί όταν ο τρομοκρατημένος θείος του Γιουσέφ ανακάλυψε μερικά από τα μέρη του σώματός του σε έναν κουβά στο σπίτι της οικογένειας στο Φακούς, στη βόρεια Αίγυπτο. Μετά τη σύλληψή της, η αστυνομία είπε ότι ομολόγησε ότι είχε φάει μέρος του κεφαλιού του γιου της επειδή «ήθελε να μείνει μαζί της για πάντα».

H ψυχικά διαταραγμένη μητέρα

Οι λεπτομέρειες απο το αποτρόπαιο έγκλημα ειναι γροθιά στο στομάχι, σύμφωνα με τη Daily Mail. Είχε σφάξει το σώμα του στο μπάνιο πριν μαγειρέψει το κεφάλι του και άλλα κομμάτια της σάρκας του σε βραστό νερό στη σόμπα και μετά τα φάει. Πριν από την απόφαση, οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι h Ηassan είχε σκοτώσει τον γιο της επειδή φοβόταν ότι μπορεί να χάσει την επιμέλεια του αγοριού από τον πρώην σύζυγό της.

