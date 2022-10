Μοναδική εικόνα από τη NASA - Ο ήλιος μας... χαμογελά

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δημοσίευσε την φωτογραφία την Τετάρτη, στο Twitter, γράφοντας: «Σήμερα, το Solar Dynamics Observatory της Nasa απαθανάτισε τον ήλιο να "χαμογελά"».

Η φωτογραφία έγινε viral με τους χρήστες να παρομοιάζουν τον χαμογελαστό ήλιο με κολοκύθα του Χάλογουιν ή ένα λιοντάρι.

Παρά τη φιλική του εμφάνιση, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι στεφανιαίες τρύπες του ήλιου μπορεί να σημαίνουν ότι ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη το Σάββατο.

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

