Πέρα από το 2021: Η Οδύσσεια του Διαστήματος συνεχίζεται – Τι κάνουμε, που πάμε και κυρίως γιατί

Onsports Team

Διότι έχουμε σαφέστατα στρέψει το βλέμμα μας «εκεί πάνω», εν μέρει διότι το εκεί πάνω είναι η εναλλακτική μας λύση αφού διαλύουμε το εδώ κάτω, αλλά και επειδή το εκεί πάνω έχει τεράστιο εμπορικό ενδιαφέρον. Και πλέον είμαστε σε θέση να το εκμεταλλευτούμε.

Τι κάνουμε, λοιπόν, στο Διάστημα;

Και κατά πόσο οι σημερινές μας δραστηριότητες σε αυτό συμβαδίζουν με την παλιά (εντάξει όχι και τόσο παλιά, πάνε μόλις 7 δεκαετίες που βγήκαμε από την ατμόσφαιρα της Γης) εκείνη ρομαντική αντίληψη που είχαμε για την εξερεύνησή του;

Στη φρενίτιδα των Διαστημικών Σταθμών

Πρώτα απ' όλα φτιάχνουμε Διαστημικούς Σταθμούς. Μπόλικους και για πρώτη φορά ιδιωτικούς.

Η NASA ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ότι υπάρχουν τρεις νέες προτάσεις για τη δημιουργία ιδιωτικών διαστημικών σταθμών, τέσσερις το σύνολο, μαζί με εκείνη της Axiom Space, που είχε προηγηθεί.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες μέρες μετά τη σιωπηρή παραδοχή ότι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (International Space Station-ISS) πρέπει να αντικατασταθεί, κάτι απόλυτα λογικό, καθώς πλέον είναι πάρα πολύ παλιός και κανείς δεν θέλει να δει πάνω σ' αυτόν σκηνές σαν εκείνη την περίφημη από την ταινία «Αρμαγεδδών», με το Ρώσο κοσμοναύτη να διορθώνει τη βαλβίδα πίεσης χτυπώντας την με μια σιδερένια μπάρα και φωνάζοντας «this is how we solve problems in Russian space station»...

Μετά από 30 χρόνια στο Διάστημα, ο ISS ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί. Έτσι κι αλλιώς, πλέον η διατήρησή του είναι ασύμφορη και οι αστροναύτες καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε εργασίες συντήρησης. @AP Photo

Προς αποφυγή, λοιπόν, τέτοιων και άλλων πιο δραματικών, η NASA αποφάσισε να δώσει 400 εκατομμύρια δολάρια στις τρεις εταιρείες, υπό την αιγίδα του προγράμματος «Εμπορικό Δίκαιο για Προορισμούς στη Χαμηλή Τροχιά της Γης», ή κάπως έτσι.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr