Η ελληνική γαστρονομία απέκτησε για πρώτη φορά τους επίσημους πρεσβευτές της

Στο περιθώριο του forum διαπιστεύτηκαν οι επίσημοι πρεσβευτές της Ελληνικής γαστρονομίας με τους παγκόσμια κατοχυρωμένους τίτλους που αναφέρονται παρακάτω, ανάμεσα σε αυτούς και ο προστατευόμενος όρος “Πρεσβευτής της Ελληνικής Γαστρονομίας”.

Key partners του GTBB από διάφορες χώρες του κόσμου όπως Ελλάδα, Κύπρος, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Σαουδική Αραβία, Ιταλία, Αφρική, Αυστραλία, Αγγλία, Σιγκαπούρη, Ισπανία και Γαλλία, συμμετείχαν στα panel του forum μεταφέροντας τον σφυγμό των αγορών που εκπροσωπούν.

Στο περιθώριο του forum με την επικοινωνιακή ονομασία για την φετινή χρονιά Global Taste 2019 αποδόθηκαν τα σύγχρονα certification titles της χρυσής σπείρας του GTBB, «κατοχυρωμένα σήματα ποιότητας και επίσημοι τίτλοι με trademark license», των οποίων ο ρόλος είναι να προσδίδουν στον εκάστοτε φορέα τους, δηλαδή στην σύγχρονη επιχείρηση, παγκόσμια αναγνώριση και υψηλό κύρος, ώστε τα Ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες να λανσάρονται στην παγκόσμια αγορά ως κορυφαία και ταυτόσημα των υψηλότερων αξιών της κουλτούρας που πρεσβεύουν.

Οπωσδήποτε το GTBB ενσωματώνει και ένα διεθνές certification title, το Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy – Title of Honor που σαφώς δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελληνική επιχείρηση ανά τον κόσμο, αλλά αποτελεί μια διευρυμένη παγκόσμια υψηλή αξία για φορείς και πρεσβευτές γεύσης και πολιτισμού κάθε χώρας του πλανήτη, με διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση.

Η σειρά των αποδοθέντων certification – titles ήταν η εξής:

LEONID GELIBTERMAN [PRESIDENT ICWAG ]: AMBASSADORS OF TASTE FOR THE GLOBAL GASTRONOMY 2019 – TITLE OF HONOR

ATHENIAN BREWERY : AMBASSADORS OF TASTE FOR THE GLOBAL GASTRONOMY 2019 – TITLE OF HONOR

BEER «ΑΛΦΑ» : AMBASSADOR OF GREEK TASTE 2019 2019 – TITLE OF HONOR

ROBERTO CAVALLI SPIRITS & WINES : AMBASSADORS OF TASTE FOR THE GLOBAL GASTRONOMY 2019 2019 – TITLE OF HONOR

PALIRRIA S.A. : AMBASSADORS OF TASTE FOR THE GLOBAL GASTRONOMY 2019 – TITLE OF HONOR

PALIRRIA S.A. : AMBASSADOR OF GREEK TASTE 2019 – TITLE OF HONOR

TANG HUY NGUYEN : AMBASSADORS OF TASTE FOR THE GLOBAL GASTRONOMY 2019 – TITLE OF HONOR

MILTOS KAROUBAS : AMBASSADOR FOR GREEK GASTRONOMY 2019 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2019 *Global

EMMANOUIL KYRIAKIDIS : AMBASSADOR FOR GREEK GASTRONOMY 2019 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2019 *Saudi Arabia

CHRISTOS MOUSOUROULIS : AMBASSADOR FOR GREEK GASTRONOMY 2019 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2019 *East Africa

TONY KAVALIEROS : AMBASSADOR FOR GREEK GASTRONOMY 2019 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2019 *USA

ALATI DIVINE GREEK CUISINE : AMBASSADOR FOR GREEK GASTRONOMY 2019 – *RESTAURANT IN SINGAPORE

THE INTERESTING DESIGN ACHILLEAS KRITIKOS : GTBB CERTIFICATION OF VALUE & QUALITY 2019

PROFIT EXPERTS LTD : GTBB CERTIFICATION OF VALUE & QUALITY 2019



Κατά την ημερίδα τιμήθηκαν με τη χρυσή σπείρα για την συνδρομή τους στον ελληνικό πολιτισμό και τη στήριξη στο GTBB, ο Γιάννης Γεωργακάκης CEO The Ecali Club και o μουσικοσυνθέτης Θανάσης Πολυκανδριώτης ο ο οποίος συνέθεσε και τον «ύμνο» του GTBB, ενώ στην συνέχεια απονεμήθηκαν χρυσά μετάλλια «GTBB supporters» σε νέους ταλαντούχους Έλληνες σεφ και επιχειρηματίες υψηλού κύρους ανάμεσα σε αυτούς και ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου.

Τα GTBB certification titles δύναται να αποδίδονται κατόπιν αιτήσεως και να αξιολογούνται βάσει του GTBB prototype, που ακολουθεί μια ειδική διαδικασία που ξεκινάει με απλή αίτηση με δυνατότητα απόκτησης αυτών των σημαντικών πιστοποιήσεων καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το Greek Taste Beyond Borders GTBB έχοντας ήδη δημιουργήσει ένα στρατηγικό business network platform με εμπορικούς δορυφόρους ανά τον κόσμο, θέτει παγκόσμια θεμέλια αξιοποιώντας υψηλή τεχνογνωσία σύγχρονου branding, κάτι που όπως δηλώθηκε κατά τη διάρκεια του forum έλλειπε και η χρυσή σπείρα του GTBB ήρθε να καλύψει το κενό με επιτυχία.