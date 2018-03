Professional Certificate in Social Media

Ημερομηνία Έναρξης: Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

Το Mediterranean Professional Studies ανακοινώνει την έναρξη εργαστηριακού σεμιναρίου σε Digital & Social Media Marketing, διάρκειας 60 ωρών. Τα νέα τμήματα ξεκινάνε το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 και κάθε Σάββατο, από τις 10.00-15.00.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Φοιτητές & αποφοίτους για ενίσχυση του βιογραφικού τους

• Εργαζόμενους για εξέλιξη/ αλλαγή της καριέρας τους

• Επαγγελματίες του Marketing & της Επικοινωνίας για εξειδίκευση

• Ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρηματίες για ανάπτυξη του πελατολογίου τους

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί από κορυφαίους digital & social media specialists, είναι βιωματική (case studies) και θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια Πληροφορικής του Κολλεγίου.

Τα μαθήματα καλύπτουν όλο τα θέματα σε digital & social media marketing, όπως: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn & You Tube Campaign Management, Content Creation & Marketing, σχεδιασμό, εκτέλεση και αποτίμηση Social Media Campaign, διαχείριση SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization), Google Ads, Google Analytics, You Tube Analytics, καθώς και εταιρική επικοινωνία μέσω Social Media.

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του Σεμιναρίου ανέρχεται στα 680€ (για ενδιαφερόμενους εκτός Κολεγίου) & 480€ (για φοιτητές/ απόφοιτους MC).

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο του εργαστηριακού σεμιναρίου, οι απόφοιτοι λαμβάνουν την Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου από το Mediterranean College, ενώ -προαιρετικά- μπορούν να αποκτήσουν την πιστοποίηση μεταπτυχιακού επιπέδου 7 στα social media, από τον ισχυρό βρετανικό φορέα πιστοποίησης NCFE (NCFE Level 7).

Όσοι από εσάς θέλετε να αποκτήσετε όλη τη θεωρητική και πρακτική γνώση που απαιτείται για την έναρξη μιας καριέρας στα Social Media και στο Digital Marketing, πάρτε πληροφορίες τώρα.

Πληροφορίες-Εγγραφές:

Admissions Office-Mediterranean College

Πελλήνης 8 & Πατησίων 107

210 8899600 & info@medcollege.edu.gr

www.medcollege.edu.gr