Δυνατά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες επιλογές από το Πάμε Στοίχημα

Η Bundesliga ξεκινάει σήμερα με το παιχνίδι της πρωταθλήτριας Λεβερκούζεν στην έδρα της Γκλάντμπαχ. Πλέον όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βρίσκονται σε δράση. Πολλές είναι οι δυνατές αναμετρήσεις που διεξάγονται το Σαββατοκύριακο.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλους τους αγώνες. Με το ανανεωμένο Bet Builder μπορείς να «χτίσεις» το στοίχημα σου όπως το θες, συνδυάζοντας το Βet Builder σου με άλλα Bet Builder, ακόμα και με άλλες επιλογές από διαφορετικούς αγώνες και ζεις μια μοναδική εμπειρία.

To Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος Bet Builder Ready σε επιλεγμένους αγώνες μεταξύ των οποίων:

Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν (Παρασκευή 23/8, 21:30)

• Under 3,5 Γκολ & Under 9,5 κόρνερ

• Λεβερκούζεν να κερδίσει, Over 2,5 Γκολ & Οver 7,5 κόρνερ

• Σικ Πάτρικ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Λεβερκούζεν να κερδίσει

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (Σάββατο 24/8, 19:30)

• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7,5 κόρνερ

• Άρσεναλ να κερδίσει, Over 2,5 γκολ & Over 7,5 κόρνερ

• Άρσεναλ να κερδίσει & Σάκα Μπουκάγιο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ντόρτμουντ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Σάββατο 24/8, 19:30)

• Over 2,5 γκολ & Οver 3,5 κόρνερ

• Οver 6,5 κόρνερ & Σεμπαστιάν Άλε να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

• Καρίμ Αντεγέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ντόρτμουντ να κερδίσει

Γουλβς-Tσέλσι (Κυριακή 25/8, 16:00)

• Over 0,5 Γουλβς γκολ & Over 3,5 Γουλβς κόρνερ

• Τσέλσι να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ

• Τσέλσι να κερδίσει & Πάλμερ Κόουλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

