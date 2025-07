Τσιτσιπάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό - «Θες να καταστρέψεις έναν άντρα;»

O Στέφανος Τσιτσιπάς προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση στα social media. «Θες να καταστρέψεις έναν άντρα; Γέλα με τον σκοπό του. Αμφισβήτησε την αποστολή του» έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τενίστας.

Αυτή είναι η πρώτη ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά μετά τον χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόσα, κάτι που έβαλε οριστικό τέλος σε μια σχέση που είχε απασχολήσει έντονα τον κόσμο του τένις και όχι μόνο. Σημειώνεται πως το τελευταίο του post στο Χ πριν από αυτό είχε γίνει στις 25 Ιουνίου, λίγο πριν ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon.

You want to destroy a man? Laugh at his purpose. Question his mission.