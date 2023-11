Το ΣΚΡΑΤΣ στα γιορτινά Street Parties του 104,6 My Radio

Onsports Team

Τα τρία μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα street parties έρχονται από το ΣΚΡΑΤΣ. Τα δύο πρώτα live events, τα οποία θα πραγματοποιήσει ο My Radio, θα γίνουν την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, στο Θησείο, και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, στην Ερμού.

Την Παρασκευή, ο 104,6 My Radio θα βρίσκεται στην πλατεία του Θησείου, με τους Dj Valentino και την Όλγα Τσαουσέλου να παίζουν live από τις 18:00 έως τις 20:00. Αμέσως μετά, τη σκυτάλη της διασκέδασης θα παραλάβει ο Γιώργος Λιβάνης για μια απολαυστική ζωντανή συναυλία.

Το Σάββατο, το φαντασμαγορικό street party by SCRATCH και ο My Radio μεταφέρονται στην αρχή της Ερμού, στο Σύνταγμα. Από τις 11:00 έως τις 13:00 ο ραδιοφωνικός σταθμός θα εκπέμπει live από το κεντρικότερο σημείο της πόλης. Στη συνέχεια θα βρεθεί on stage o Αναστάσιος Ράμμος για να τα κάνει… Άνω Κάτω.

Το 3ο Street Party by ΣΚΡΑΤΣ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Όσοι παραβρεθούν αύριο και το Σάββατο, στο διήμερο street party by SCRATCH στο Θησείο και την Ερμού, εκτός από πολλή μουσική, θα απολαύσουν ένα φαντασμαγορικό show, με ζογκλέρ και ακροβατικά, καθώς και πολλές εκπλήξεις από το ΣΚΡΑΤΣ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Θησείου

18.00-20.00 Live εκπομπή με τους Dj Valentino και την Όλγα Τσαουσέλου

20.00-21.30 Συναυλία με τον Γιώργο Λιβάνη και την Μορφούλα Ιακωβίδου

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στην Ερμού

11.00-13.00 Live εκπομπή με τους Dj Valentino και την Όλγα Τσαουσέλου

13.00-14.30 Συναυλία με τον Αναστάσιο Ράμμο και τον Δημήτρη Θεοδοσιάδη