Ρεάλ – Παναθηναϊκός στη Novibet με ειδική προσφορά*!

Το ματς του Wizink Center της Μαδρίτης είναι φυσικά αυτό που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό φίλαθλο κοινό, πολύ δε περισσότερο με την εξέλιξη που είχε ο πρώτος αγώνας. Οι «πράσινοι» άγγιξαν το μπρέικ, αλλά έμειναν χωρίς καλάθι στα τελευταία 3:52 και το 66-72 με το σερί 9-0 που έτρεξαν οι Μαδριλένοι μετατράπηκε σε 75-72, με τον Ντεσόν Τόμας να αστοχεί σε σουτ τριών πόντων στην τελευταία επίθεση.

Η προϊστορία της διοργάνωσης θέλει την ομάδα που κερδίζει στο πρώτο ματς να παίρνει και το εισιτήριο για το Final 4 σε ποσοστό 85% (34/40 περιπτώσεις), ενώ το απόλυτο 100% (22/22) στις προκρίσεις έχουν μετρήσει εκείνες που προηγήθηκαν με 2-0 στη σειρά!

Ο Παναθηναϊκός του Ρικ Πιτίνο, πάντως, απέδειξε την Τετάρτη ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης: αρκεί να διορθώσει κάποιες μικρές «λεπτομέρειες» που του ξέφυγαν στο πρώτο ματς, να έχει για πιο μεγάλο διάστημα θετικό τον Νικ Καλάθη και να πάρει πράγματα και από άλλους παίκτες που δεδομένα μπορούν να δώσουν περισσότερα (Παπαπέτρου, Κιλπάτρικ).

Στο άλλο ζευγάρι, η Αναντολού Εφές έλεγξε το πρώτο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα σε όλη του τη διάρκεια, με ηγέτη τον Βασίλιε Μίτσιτς (21 π.) νίκησε με 75-68 κι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four της Βιτόρια (17-19 Μαΐου). Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η τουρκική ομάδα επικράτησε φέτος των «μπλαουγκράνα» (92-70 στις 8 Μαρτίου) και συνολικά πέμπτη στις έξι αναμετρήσεις τους στην Κωνσταντινούπολη από το 2005 και μετά.

