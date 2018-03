Η αξία στα γκολ

Πρώτη επιλογή το Over 2,5 στην αναμέτρηση της Σουόνσι με την Αρσεναλ. Οι Λονδρέζοι έχουν θετική παράδοση στην έδρα της Σουόνσι και στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια τους στην Ουαλία έφυγαν με εμφατικές νίκες με 3-0 και 4-0 αντίστοιχα. Η Αρσεναλ μετρά έξι διαδοχικά G/G στο πρωτάθλημα, με 5/6 εξ’ αυτών να είναι και Over 2,5, συνηθίζοντας να παίρνει στο ρυθμό της και ομάδες «δυσκοίλιες» στο σκοράρισμα και στη λογική, όπως η Σουόνσι. Το Over 2,5 σε τιμή 1,55 στον ΟΠΑΠ μπορεί να αναζητηθεί.

Η Λίβερπουλ δοκιμάζεται στην έδρα της Χάντερσφιλντ και φαίνεται να μπαίνει στο ντεφορμάρισμά της. Μετά την αποχώρηση του Κουτίνιο και ενώ η Λίβερπουλ μετρούσε 18 σερί αγώνες χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, μέσα σε μία εβδομάδα γνώρισε δύο οδυνηρές ήττες. 1-0 από τη Σουόνσι για το πρωτάθλημα και 3-2 από τη Γουέστ Μπρομ εντός έδρας για το κύπελλο, που σήμανε φυσικά και τον αποκλεισμό της από τη διοργάνωση. Γνωστή η αμυντική αναξιοπιστία της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, που δέχεται γκολ σε πέντε διαδοχικά επίσημα, αυτό θα ψάξουμε και στην αναμέτρηση με τη Χάντερσφιλντ, να δεχθεί δηλαδή γκολ, σε τιμή 1,90 το G/G στον ΟΠΑΠ.

Η πρότασή μας:

(21:45): ΣΟΥΟΝΣΙ – ΑΡΣΕΝΑΛ: Over 2,5 (1,55)

(22:00): ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: G/G (1,90)