Μεταγραφές: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κότσαρη

Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία του 28χρονου τερματοφύλακα με το «τριφύλλι».

Ο Κότσαρης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, έπειτα από μια πενταετία, για να είναι ο τρίτος γκολκίπερ, πίσω από τους Λαφόν και Ντραγκόφσκι. Επίσης, θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, ως club-trained players, καθώς ξεκίνησε από την ακαδημία των «πράσινων». Την περασμένη σεζόν μέτρησε 26 συμμετοχές στη Super League 2 με την Καλαμάτα.

Home is where the ? is. #PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/FSiNo1fEc0