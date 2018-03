Σεβίλλη-Ατλέτικο, ΠΑΟΚ-Ατρόμητος και Άρσεναλ-Τσέλσι με ειδικά στοιχήματα στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σήμερα, στις 22:30, θα διεξαχθεί ο αγώνας ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ισπανίας, μεταξύ της Σεβίλλης και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο πρώτο παιχνίδι, η Σεβίλλη κέρδισε εκτός έδρας με 2-1. Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει έξτρα ειδικά στοιχήματα για το ακριβές σκορ στο ημίχρονο-τελικό και τον συνδυασμό γκολ, κόκκινων καρτών και κόρνερ. Το ειδικό στοίχημα, με σκοράρισμα και από τις δύο ομάδες και συνολικά, over 2,5 γκολ, over 0,5 κόκκινες κάρτες και over 8,5 κόρνερ, δίνει απόδοση 6,50.

Αύριο, στις 21:45, στην Τούμπα, θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος αγώνας της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο. Το ειδικό στοίχημα, με σκοράρισμα και από τις δύο ομάδες και συνολικά, over 3,5 κίτρινες κάρτες, over 7,5 κόρνερ και over 2,5 οφσάιντ, δίνει απόδοση 7,00.

Αύριο, στις 22:00, στο Emirates Stadium, θα διεξαχθεί, ο αγώνας ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Λιγκ Καπ Αγγλίας, Άρσεναλ-Τσέλσι. Ισόπαλο με 0-0 έληξε το πρώτο παιχνίδι τους. Το ειδικό στοίχημα, με over 3,5 γκολ, over 10,5 κόρνερ και over 3,5 κίτρινες κάρτες δίνει απόδοση 5,50.