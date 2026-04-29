Ο Ματίας Λεσόρ με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έχουν αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Μια σχέση… ζωής, με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να προχωράει σε μια κίνηση την οποία ο Γάλλος σέντερ δε θα βγάλει ποτέ από την καρδιά του και το μυαλό του.

Λίγες ημέρες μετά τον πολύ σοβαρό του τραυματισμό ο Λεσόρ δέχθηκε στο σπίτι του τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος δεν πήγε με… άδεια χέρια. Πήγε με ένα νέο συμβόλαιο.