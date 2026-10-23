Λιόλιος Gate: Ολοκλήρωσε την απολογία του ο Παπαπέτρου

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ολοκληρώθηκε η απολογία του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου ενώπιον του Ανακριτή, στο πλαίσιο της υπόθεσης που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο ελληνικό μπάσκετ.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόφαση του Ανακριτή και του Εισαγγελέα σχετικά με την ποινική του μεταχείριση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει γνωστό εάν ο Παπαπέτρου θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή εάν θα κριθεί προφυλακιστέος.