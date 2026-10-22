Λιόλιος GATE: Απίστευτο! Χωρίς τις εξελίξεις στο μπάσκετ και το μέλλον της GBL το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ

Το ελληνικό μπάσκετ συγκλονίζεται από το «Λιόλιος GATE» τα τελευταία 24ωρα!

Τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου και πέντε ακόμα ανθρώπων του αθλήματος έχουν ακολουθήσει συγκλονιστικές αποκαλύψεις, με το μέλλον του πρωταθλήματος να είναι ένα σοβαρό θέμα συζήτησης.

Τουλάχιστον για τον κόσμο και όσους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη, τη διαφάνεια και τη σοβαρότητα της GBL, μιας και ο ΕΣΑΚΕ δεν το έχει συμπεριλάβει ως θέμα προς συζήτηση στο ΔΣ που έχει οριστεί για την Παρασκευή (23/10)!

Τη στιγμή που ο πρόεδρος της ΕΟΚ, εν ενεργεία διαιτητές και μέλη της ΚΕΔ κατηγορούνται για κακουργήματα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι ομάδες δεν έχουν ενημερωθεί πως θα εξετάσουν τη στάση τους απέναντι στην ακέφαλη ΚΕΔ και το αν θα πρέπει να ζητήσουν αναβολή του πρωταθλήματος.

Αντίθετα, το θέμα συζήτησης στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ είναι ένα αίτημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για εξαίρεση του Αθλητικού Δικαστή!

Απίστευτα πράγματα και αδιανόητη σιωπή για το πιο σημαντικό σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.