Γονείς για τα αίσχη στο σχολικό πρωτάθλημα: «Τα παιδιά έκλαιγαν, ήθελαν να σταματήσουν το μπάσκετ»

Συγκλονίζουν οι περιγραφές των γονιών των μαθητών, για όσα έζησαν τα παιδιά τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μπάσκετ.

Γονείς για τα αίσχη στο σχολικό πρωτάθλημα: «Τα παιδιά έκλαιγαν, ήθελαν να σταματήσουν το μπάσκετ»
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Στο προσκήνιο επανέρχεται η αναμέτρηση του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με την Αναγέννηση Πατρών, που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος μπάσκετ, με τους γονείς των μαθητών να προχωρούν σε σοβαρές καταγγελίες για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε προηγηθεί ακόμη και με 58-45, περίπου 12 λεπτά πριν από το τέλος, ωστόσο η Αναγέννηση Πατρών πραγματοποίησε ανατροπή, φτάνοντας στη νίκη με 64-60, χάρη σε επιμέρους σκορ 19-2 στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με τις αντιδράσεις για τις διαιτητικές αποφάσεις να είναι έντονες και το Ελληνικό Κολλέγιο να καταθέτει ένσταση.

Μάλιστα, στη συνέχεια της διοργάνωσης, στον τελικό απέναντι στα Εκπαιδευτήρια Υπατία, η Αναγέννηση Πατρών εκτέλεσε 52 ελεύθερες βολές έναντι 20 των αντιπάλων της, γεγονός που προκάλεσε νέες διαμαρτυρίες.

Μιλώντας στην τηλεόραση του MEGA, γονείς των μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου αναφέρθηκαν στις συνθήκες της επίμαχης αναμέτρησης, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις διαιτητικές αποφάσεις, αλλά κυρίως για τον αντίκτυπο που είχε η συγκεκριμένη εμπειρία στα παιδιά τους.

«Υπήρξαν αδικίες και όλα φαίνονται στις βολές. Οι γονείς ήταν εξαγριωμένοι. Ένας διαιτητής κινήθηκε απειλητικά σε μαθητή – αθλητή», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους γονείς, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ένας άλλος γονέας, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι όσα έγιναν στον αγώνα δεν ήταν τυχαία, διατυπώνοντας σοβαρούς ισχυρισμούς για τη διαιτησία.

«Ο γιος μου ήταν φαρμακωμένος. Αποδεικνύεται ότι ο διαιτητής όχι μόνο ήταν καλός, ήταν πολύ καλός, αλλά ήταν και μιλημένος», υποστήριξε, με τον συγκεκριμένο ισχυρισμό να αποτελεί καταγγελία που δεν έχει αποδειχθεί δικαστικά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι περιγραφές των γονέων για την ψυχολογική κατάσταση των μαθητών μετά το τέλος της αναμέτρησης. Όπως υποστήριξαν, η απογοήτευση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ορισμένα παιδιά σκέφτηκαν ακόμη και να εγκαταλείψουν τον αθλητισμό.

«Ο προπονητής μας έλεγε να μη μιλάμε στον διαιτητή ό,τι απόφαση και να πάρει. Κάποια παιδιά είχαν τέτοια απογοήτευση που ήθελαν να σταματήσουν τον αθλητισμό. Πικραμένα, έκλαιγαν τα παιδιά. Αυτό λέγεται αλητεία», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι γονείς στάθηκαν και στο μήνυμα που, κατά την άποψή τους, πέρασε στους νεαρούς αθλητές μέσα από τη συγκεκριμένη εμπειρία, επισημαίνοντας πως τα παιδιά αισθάνθηκαν ότι η προσπάθειά τους δεν ήταν αρκετή για να καθορίσει την έκβαση του αγώνα.

«Ήταν ένα μεγάλο ηθικό δίδαγμα όλο αυτό. Για τα δικά μας τα παιδιά, είδαν ότι υπάρχει κάποιος που αποφασίζει για εσάς», σημείωσαν, περιγράφοντας την απογοήτευση που εξακολουθεί να τους συνοδεύει μήνες μετά την αναμέτρηση.

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