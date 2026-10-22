Δημητρακόπουλος για Λιόλιος Gate: «Προβλέπεται ποινή έως 10 χρόνια» - Η απάντηση για σκευωρία

Ο δικηγόρος της ΚΑΕ Μαρούσι προχώρησε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Λιόλιος Gate» που έχει προκαλέσει… σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος έδωσε την απάντησή του στους ισχυρισμούς από την πλευρά του Βαγγέλη Λιόλιου πως πρόκειται για μία σκευωρία, ενώ παράλληλα σχολίασε και την ποινή που προβλέπεται για τους συλληφθέντες, με βάση την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε.

«Σε αυτή την υπόθεση, η κατηγορία είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα. Θέλω να πω με αυτό ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από τον αθλητικό Νόμο, όπου προβλέπεται ποινή κάθειρξης μέχρι 10 χρόνια! Όταν κάποιοι επιχειρούν να χειραγωγήσουν αποτελέσματα σε αγώνες καλαθοσφαίρισης και, γενικά, σε αγώνες, και όταν κάποιοι έχουν ως σκοπό, πέρα από τη χειραγώγηση, να υπάρχει και στοιχηματισμός, τότε, ακριβώς επειδή τα στοιχεία αυτά είναι πολύ ισχυρά, ασκείται κακουργηματική δίωξη», ανέφερε αρχικά μεταξύ άλλων.

Και συνέχισε: «Οι κατηγορούμενοι δεν κλήθηκαν με απλή κλήση κατηγορουμένου, αλλά με εντάλματα σύλληψης! Το ένταλμα σύλληψης δίνει και ένα άλλο μήνυμα: ότι αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται επικίνδυνοι, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις! Μόνο όταν υπάρχει επικινδυνότητα τέλεσης άλλων αδικημάτων ή κίνδυνος διαφυγής ή φυγής, ο ανακριτής καλεί κάποιον με ένταλμα σύλληψης.

Ακούω ότι μιλούν για σκευωρία… Να απαντήσω στους δικηγόρους τους… Αν σε έναν δημόσιο διάλογο, υποστηρίξουν αυτά που άκουσα σήμερα περί σκευωρίας. Ποιοι έκαναν τη σκευωρία; Ο δικαστής; Η ανακρίτρια που εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης; Ή ο εισαγγελέας που άσκησε την κακουργηματική δίωξη; Ή είναι τόσο αφελείς αυτοί οι άνθρωποι, ώστε κάποιοι μάρτυρες, που μπορεί να υπάρχουν, να δημιούργησαν μια σκευωρία και να τους ξεγέλασαν; Η κατηγορία αυτή είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα».

Όσον αφορά στις ποινές, τόνισε: «Γυρίζω στον Απρίλιο, λίγους μήνες πριν. Είχαμε κάνει μια καταγγελία από την πλευρά της ΚΑΕ Μαρούσι, ότι υπήρχε ουσιαστικό ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του προέδρου της ΕΟΚ και στην ιδιότητα του αφανή εταίρου και ουσιαστικού διευθύνοντος συμβούλου σε ΚΑΕ. Δικαιωθήκαμε. Η ΕΕΑ έκρινε ότι πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο κ. Λιόλιος.

Εκείνη την ημέρα σάς είπα πως υπάρχουν μηνύματα από τα οποία φαίνεται ότι ο κ. Λιόλιος είχε προνομιακή ενημέρωση από στελέχη της ΚΕΔ, καθώς λάμβανε πληροφορίες για τους ορισμούς διαιτητών στους αγώνες. Μάλιστα, ο ίδιος έλεγε στον τότε συνεργάτη του, Ηλία Παπαθεοδώρου: “Απόρρητο αυτό που λέω”.

Δεχτήκαμε επιθέσεις. Κατατέθηκαν μηνύσεις κατά στελεχών και νόμιμων εκπροσώπων της ΚΑΕ Μαρούσι, με τον ισχυρισμό ότι, μέσω της χρήσης των μηνυμάτων, παραβιάστηκαν δήθεν προσωπικά δεδομένα. Η νομολογία του Αρείου Πάγου είναι με το μέρος μας. Εν προκειμένω, έχουμε μια δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, με βάση μηνύματα!

Σε αυτή την υπόθεση, η κατηγορία είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα. Θέλω να πω με αυτό ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από τον αθλητικό Νόμο, όπου προβλέπεται ποινή κάθειρξης μέχρι 10 χρόνια! Όταν κάποιοι επιχειρούν να χειραγωγήσουν αποτελέσματα σε αγώνες καλαθοσφαίρισης και, γενικά, σε αγώνες, και όταν κάποιοι έχουν ως σκοπό, πέρα από τη χειραγώγηση, να υπάρχει και στοιχηματισμός, τότε, ακριβώς επειδή τα στοιχεία αυτά είναι πολύ ισχυρά, ασκείται κακουργηματική δίωξη. Οι κατηγορούμενοι δεν κλήθηκαν με απλή κλήση κατηγορουμένου, αλλά με εντάλματα σύλληψης»!