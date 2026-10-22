Λιόλιος Gate: Το μήνυμα Στασινόπουλου για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Μαρούσι έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ώρα που οι συλλήψεις και η δικαστική έρευνα βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Συγκεκριμένα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας του Αμαρουσίου δημοσίευσε μια φωτογραφία από την ιστορική επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ του 1987. Στο στιγμιότυπο, οι Έλληνες διεθνείς πανηγυρίζουν την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, με την Ακρόπολη να ξεχωρίζει στο φόντο.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τέσσερις λέξεις, οι οποίες αποτυπώνουν το μήνυμα που θέλησε να στείλει: «Ζήτω το ελληνικό μπάσκετ».

Το μήνυμα του Δήμου Στασινόπουλου Instagram

Η κίνηση του Δήμου Στασινόπουλου αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η ΚΑΕ Μαρούσι είχε καταγγείλει τον περασμένο Απρίλιο τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, θέτοντας ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, καθώς και τη σχέση του με τον Προμηθέα Πάτρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συγκεκριμένη καταγγελία ήταν μεταξύ των πρώτων στοιχείων που έφτασαν στις εισαγγελικές αρχές, προτού η έρευνα επεκταθεί και ακολουθήσουν οι τελευταίες δικαστικές εξελίξεις.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Μαρούσι είχε βρεθεί τους προηγούμενους μήνες σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την ηγεσία της ΕΟΚ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, επέλεξε να εκφραστεί χωρίς ευθείες αιχμές και χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε πρόσωπα.

Αντί γι' αυτό, χρησιμοποίησε μια εικόνα που παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, συνοδεύοντάς την με ένα σύντομο μήνυμα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στον χώρο της καλαθοσφαίρισης βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.