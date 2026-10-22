Παναθηναϊκός ΑΟ: Βολές για διαιτησία μετά το «Λιόλιος Gate» - Ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη

Τη δική του θέση για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ εξέφρασε ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στην υπόθεση που βρίσκεται στο προσκήνιο, με έξι συλλήψεις και σοβαρές καταγγελίες που αφορούν τον χώρο της διαιτησίας.

Ο σύλλογος αφήνει σαφείς αιχμές για όσα έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας πως έχει υποστεί σημαντικές συνέπειες από διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες, όπως αναφέρει, επηρέασαν την έκβαση αγώνων και του στέρησαν τίτλους.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, στην οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν διατεθεί σημαντικά οικονομικά ποσά. Την ίδια στιγμή, ο Ερασιτέχνης κάνει λόγο για αποκαλύψεις που φέρνουν στο φως ένα κύκλωμα, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι αξιολογεί τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και δεν αποκλείει περαιτέρω ενέργειες. Όπως επισημαίνεται, ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να διασφαλίσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

«Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στον χώρο της εγχώριας καλαθοσφαίρισης και ο Σύλλογος που έφερε το άθλημα στη χώρα, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, ζυγίζει όλα τα δεδομένα.

Ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει πολλά χρήματα στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ και βλέπει ένα ολόκληρο κύκλωμα να ξεσκεπάζεται τις τελευταίες ώρες.

Οι διαιτητικές «σφαγές» που έχουμε δεχτεί μας έχουν κοστίσει αποτελέσματα και τίτλους, ενώ ταυτόχρονα αγωνιζόμασταν για κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Παναθηναϊκός επιφυλάσσεται τη δεδομένη χρονική στιγμή για τις κινήσεις του, ωστόσο είναι έτοιμος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση κάθε νόμιμου δικαιώματός του».