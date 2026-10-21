· Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Οι πραγματικές βόμβες δεν έσκασαν ακόμα» - Οι αιχμές για τον ρόλο δημοσιογράφων

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε αιχμές και για τον ρόλο δημοσιογράφων στο σκάνδαλο που έχει ταράξει το ελληνικό μπάσκετ, ενώ ανέφερε πως οι πραγματικές βόμβες δεν έχουν ακόμα σκάσει.

Γιαννακόπουλος: «Οι πραγματικές βόμβες δεν έσκασαν ακόμα» - Οι αιχμές για τον ρόλο δημοσιογράφων
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Οι καιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ αποτελούν μια μεγάλη προσωπική δικαίωση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Αυτοί για τους οποίους φώναζε τόσα χρόνια, είναι τώρα με χειροπέδες και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Μάλιστα, απάντησε σε ένα σχόλιο που δέχθηκε στα social media το οποίο ανέφερε: «Το καλό, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, θα ήταν να μπουν μέσα και οι δημοσιογράφοι που τους αβάνταραν και μπορεί να έπαιρναν χαρτζιλίκι. Αλλά πού να βρούμε αποδείξεις για αυτά».

Με τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού AKTOR να απαντά: «Εκεί που βρέθηκαν και τα υπόλοιπα...».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέο story ανέφερε: «Οι πραγματικές βόμβες δεν έσκασαν ακόμα».

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