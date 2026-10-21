Η ανάρτηση του Μπλόσομγκεϊμ για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ

Τη δική του θέση για τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών στο ελληνικό μπάσκετ και την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων εξέφρασε ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ.

Ο 33χρονος άσος της Ντουμπάι BC ρωτήθηκε μέσω του «X» για τις συλλήψεις των Βαγγέλη Λιόλιου και μελών της ΚΕΔ που έχουν προκαλέσει... τριγμούς στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με την απάντησή του να είναι σύντομη αλλά χαρακτηριστική.

«Δεν εκπλήσσομαι», ανέφερε ο Μπλόσομγκεϊμ, δείχνοντας πως οι εξελίξεις δεν του προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη.