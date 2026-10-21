Βρούτσης για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Διαφάνεια και ισονομία χωρίς εξαιρέσεις»

Η πρώτη τοποθέτηση της Πολιτείας για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Βρούτσης για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Διαφάνεια και ισονομία χωρίς εξαιρέσεις»
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Τη θέση της Πολιτείας για τις τελευταίες εξελίξεις με τον Βαγγέλη Λιόλιο και το σκάνδαλο στην ΕΟΚ που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ διατύπωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας θα πρέπει να εξεταστούν από τη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στη δράση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), διευκρινίζοντας ότι τα σχετικά στοιχεία είχαν διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό στις 21 Απριλίου 2026.

Η δήλωση του Γιάννη Βρούτση

«Δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση:

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν είναι μυστική και να αναμένουμε τα πορίσματά της.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων.Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και πως η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει ανάλογα.

Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία.

Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας».

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