Άρης: Χωρίς Μποχωρίδη η δωδεκάδα για το παιχνίδι με τη Ντερτόνα - Στη θέση του ο Χατζηλάμπρου

Ο Άρης ετοιμάζεται για την τρίτη ευρωπαϊκή του αναμέτρηση στο EuroCup, αντιμετωπίζοντας τη Ντερτόνα για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης υποβλήθηκε σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στην ιταλική ομάδα. Τη θέση του στη δωδεκάδα πήρε ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μόργκαν, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα, Χατζηλάμπρου.