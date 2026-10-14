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Άρης: Χωρίς Μποχωρίδη η δωδεκάδα για το παιχνίδι με τη Ντερτόνα - Στη θέση του ο Χατζηλάμπρου

Ο Άρης γνωστοποίησε τη δωδεκάδα του για την αναμέτρηση με τη Ντερτόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του EuroCup. Εκτός έμεινε ο Λευτέρης Μποχωρίδης, με τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου να παίρνει τη θέση του.

Άρης: Χωρίς Μποχωρίδη η δωδεκάδα για το παιχνίδι με τη Ντερτόνα - Στη θέση του ο Χατζηλάμπρου
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Ο Άρης ετοιμάζεται για την τρίτη ευρωπαϊκή του αναμέτρηση στο EuroCup, αντιμετωπίζοντας τη Ντερτόνα για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης υποβλήθηκε σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στην ιταλική ομάδα. Τη θέση του στη δωδεκάδα πήρε ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μόργκαν, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα, Χατζηλάμπρου.

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