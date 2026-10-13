Φιορέτι ενόψει Άρη: «Παίζουμε σε ένα από τα πιο καυτά γήπεδα της Ευρώπης»

Τη Ντερτόνα στο «κατάμεστο» Αλεξάνδρειο αντιμετωπίζει ο Άρης, με τους «κιτρινόμαυρους» να στοχεύουν στο 3/3 στο EuroCup.

Σε δηλώσεις του πριν την αναμέτρηση, ο προπονητής της ιταλικής ομάδας, Μάριο Φιορέτι τόνισε πως ο Άρης είναι από τις πιο δυνατές ομάδες στη διοργάνωση, ενώ το ρόστερ που διαθέτουν οι «κιτρινόμαυροι» παρουσιάζει λίγες αδυναμίες.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της Ντερτόνα

«Παίζουμε εναντίον μιας από τις πιο δυνατές ομάδες αυτής της διοργάνωσης και σε ένα από τα πιο καυτά γήπεδα της Ευρώπης. Όπως πάντα, θα πάμε για να ανταγωνιστούμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι, προσπαθώντας να βελτιωθούμε περαιτέρω τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Ο Άρης διαθέτει ένα ρόστερ με μέγεθος και αθλητικές ικανότητες, και σε αυτό το επίπεδο παρουσιάζει λίγα αδύνατα σημεία, τα οποία θα πρέπει να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Προέρχονται από έναν αγώνα πρωταθλήματος που επιβεβαίωσε τη δυναμική τους στην έδρα τους».