Ξανθόπουλος: «Είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς, πνευματικά όμως πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι»

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του Περιστερίου

«Αρχικά θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου, τους παίκτες μου και το προπονητικό μου επιτελείο, διότι πρόκειται για μια μεγάλη νίκη για εμάς απέναντι σε έναν αντίπαλο για τον οποίο έχω μεγάλο σεβασμό. Είναι η τρίτη ομάδα του Γερμανικού πρωταθλήματος (BBL) της περασμένης σεζόν και κυπελλούχος στο γερμανικό πρωτάθλημα. Επίσης, τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον προπονητή τους, καθώς παίξαμε εναντίον του όταν βρισκόταν πέρσι στη Σαραγόσα».

Για τη μεγάλη διαφορά που απώλεσε η ομάδα του: «Καταλαβαίνω τους παίκτες. Ξέρω ότι δεν είναι το σωστό πράγμα, αλλά μπορώ να τους νιώσω. Όταν το παιχνίδι φτάνει στους 22 πόντους υπέρ της ομάδας μας, μετά από αυτό, πνευματικά πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι.

Διότι, ξέρετε, όταν ο αντίπαλος σκοράρει το πρώτο σουτ είναι ευκολότερο γι’ αυτούς όταν η διαφορά είναι στους 22 πόντους να βρουν το πρώτο και το δεύτερο σουτ, η πίεση μεταφέρεται στην ομάδα που προηγείται με 20 πόντους. Οπότε για εμάς αυτό είναι ένα μάθημα. Πρέπει να δούμε το βίντεο, να επισημάνουμε τα λάθη μας. Και γνωρίζαμε ότι η Μπάμπεργκ είναι μια ομάδα που παίζει σε πολύ υψηλό ρυθμό.

Στο BBL έχουν κατά μέσο όρο 83 κατοχές ανά παιχνίδι, νομίζω είναι πρώτοι σε κατοχές στο πρωτάθλημα. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και έπρεπε να κρατήσουμε χαμηλά τους πόντους τους από τρανζίσιον και τα δικά μας λάθη. Αν δείτε, είχαμε 20 λάθη. Είναι μεγάλος αριθμός… Έχουμε παίξει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι, στο οποίο είχαμε 10 λάθη. Την περασμένη σεζόν, ναι, δεν είχαμε πολλά λάθη, αλλά για τη φετινή σεζόν δεν γνωρίζουμε ακόμα.

Γνωρίζαμε ότι η Μπάμπεργκ προσπαθούσε να πιέσει πολύ τη μπάλα και ξέραμε από τα τέσσερα παιχνίδια που είχαν ήδη δώσει ότι οι αντίπαλες ομάδες είχαν κατά μέσο όρο 20 λάθη ανά αγώνα. Κρατήσαμε αυτόν τον αριθμό για τους εαυτούς μας, είχαμε 20 λάθη δυστυχώς… Η Μπάμπεργκ είχε μόνο 12. Αναγκάζει τις άλλες ομάδες να κάνουν 20 λάθη, αλλά γενικά είχαν κι εκείνοι μεγάλους αριθμούς στα λάθη. Σε αυτό το παιχνίδι όμως είχαν μόλις 12, και νομίζω τα 10 ήταν στο πρώτο ημίχρονο.

Έκαναν μόλις 2 λάθη στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω πολύ ότι όταν η επίθεση δεν πηγαίνει καλά, πρέπει να παίξεις άμυνα και να έχεις τη νοοτροπία της “επόμενης φάσης”. Εμείς στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 25ο λεπτό, δεν είχαμε αυτή τη νοοτροπία. Σκεφτόμασταν την προηγούμενη φάση. Πρέπει λοιπόν να περνάμε αμέσως στην επόμενη φάση και να διορθώνουμε το πρόβλημα».

Για την αντίδραση στο τέλος που έφερε τη νίκη, εξήγησε: «Μετά από το κακό διάστημα δείξαμε χαρακτήρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επειδή ίσως άλλες ομάδες, μετά από μια τέτοια εικόνα από το 25ο έως το 32ο λεπτό, να κατέρρεαν. Εμείς, δείξαμε χαρακτήρα, οι παίκτες μου έδειξαν χαρακτήρα και κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι παίρνοντας τη νίκη».