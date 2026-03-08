Παναθηναϊκός Α.Ο.: «Γίναμε μάρτυρες κωμικοτραγικών πρακτικών»

Onsports Team

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του εξιστορεί τα γεγονότα που ακολούθησαν τον αγώνα με τον αιώνιο αντίπαλο στο μπάσκετ γυναικών και τονίζει πως πρόκειται για απεγνωσμένη προσπάθεια να κλείσει το γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος με ανακοίνωσή του, ξεκαθαρίζει πως όσα συνέβησαν στο περιθώριο του αγώνα μπάσκετ γυναικών κόντρα στον Ολυμπιακό, είχαν και έχουν μοναδικό στόχο να κλείσει το «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τονίζεται μάλιστα πως οι «πράσινοι» γίνονται μάρτυρες «κωμικοτραγικών πρακτικών» απ’ την πλευρά των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει για ακόμα μια φορά την αποστροφή του στις πρακτικές που ακολουθεί το σωματείο του Ολυμπιακού, στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να κλείσει το πιο ιστορικό κλειστό γήπεδο της Ελλάδας και ταυτόχρονα το μοναδικό που γεμίζει με κόσμο σε αγώνες των γυναικείων τμημάτων μπάσκετ.

Για μια ακόμα φορά γίναμε μάρτυρες κωμικοτραγικών πρακτικών από την “ερυθρόλευκη” πλευρά από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους, μέχρι τη στιγμή που αποχώρησαν.

Φιλότιμες προσπάθειες από ορισμένους συνοδούς που ήρθαν με οπαδικά καπελάκια και με προκλητική συμπεριφορά προς τους “πράσινους” σε ένα ματς κεκλεισμένων των θυρών.

Παρά τη συνεχόμενη προσπάθεια τους να δημιουργήσουν μια κατάσταση ώστε να δημιουργηθεί κάποια ένταση και να διακοπεί το παιχνίδι, η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού τους απάντησε εντός των γραμμών του γηπέδου.

Όλα αυτά μόλις λίγες ημέρες μετά την επίθεση στον προπονητή της γυναικείας ομάδας πόλο έξω από τη Σχολή Ευελπίδων.

Σε ότι αφορά τα όσα διαδραματίστηκαν στον δρόμο παρουσία της αστυνομίας ουδέποτε υπήρξε επίθεση, παρά τις απανωτές προσπάθειες ορισμένων εκ των συνοδών που ήταν μέσα στο πούλμαν και προκαλούσαν, μήπως καταφέρουν κάτι έστω και πολύ μετά τη λήξη του αγώνα.

“Βαφτίστηκε” λοιπόν ως επίθεση και λιντσάρισμα στη γυναικεία ομάδα, η ένταση που προκλήθηκε μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και οπαδών του Παναθηναϊκού που παρακολουθούσαν το παιχνίδι σε μαγαζιά πέριξ του γηπέδου.

Όλο αυτό έγινε έπειτα από αναίτια επίθεση που δέχτηκε ο υπεύθυνος ασφαλείας του “τριφυλλιού” από αστυνομικό, προκλήθηκαν μικροσυμπλοκές και μέσα σε όλο αυτό οι “ερυθρόλευκοι” συνέχισαν τις προκλήσεις μέσα από το πούλμαν.

Και πάλι δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί τους και χαρακτηριστικοί είναι οι μεταξύ τους διάλογοι “Κάτσε κάτω Σ… μην προκαλείς”

“Παιδιά μη μιλάει κανείς τώρα γιατί τραβάμε βίντεο” κλπ

Επίσης ακούστηκε και το ΑΙΣΧΡΟ “Πάτα τους να φύγουμε” από μια γυναίκα της αποστολής που φανερώνει το επίπεδο.

Κάπως έτσι λοιπόν δόθηκε μάχη για να σκηνοθετηθεί ένα βίντεο που μοιράστηκε με δήθεν επίθεση στην αποστολή του Ολυμπιακού, ωστόσο φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι αντεγκλήσεις έγιναν με τις αστυνομικές δυνάμεις, για τον λόγο που προαναφέραμε.

Αφού δεν πείστηκε πολύς κόσμος από τα βίντεο, μπήκε στο παιχνίδι ο ΠΣΑΚΚ με ανακοίνωση του μπας και γίνει πιο πιστευτό το όλο σκηνικό.

Οι αντιδράσεις ήταν έντονες και εκεί καθώς η ειδική γραμματέας του, τυγχάνει να είναι και μπασκετμπολίστρια του Ολυμπιακού.

Από κει και πέρα για μοναδική φορά αντιγράφουμε και προσυπογράφουμε το κομμάτι της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού “Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, που προσπαθεί να νοιώσει άντρας, τραμπουκίζοντας γυναίκες, να συνεχίσει ατιμώρητος τη δράση του, εξαιτίας παραβλέψεων, χατιριών και πολιτικών πάσης φύσεως” έχοντας σαν πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό της αθλήτριας μας που σταμάτησε τις δηλώσεις στην τηλεόραση και έτρεχε έντρομη για να γλιτώσει.

Τέλος, για τις συνθήκες της αίθουσας που χρησιμοποιείται ως γήπεδο κάπου στα άδυτα του ΣΕΦ, έχει καμαρώσει όλη η Ελλάδα τους τρόπους διεξαγωγής των αγώνων.

Άτομα να σουλατσάρουν μέσα στο γήπεδο και να κυνηγάνε παίκτριες, οι διαιτητές να αποχωρούν μέσα από τους οργανωμένους οπαδούς των γηπεδούχων, επιθέσεις σε πράσινες αποστολές και πολλά άλλα».