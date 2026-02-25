Εθνική Ελλάδας: Ενσωματώθηκε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Onsports Team

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR προπονήθηκε με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημαμ ενώ ο Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ πήρε τη θέση του αδερφού του, Ναζ.

Νέα πρόσωπα στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ που συνεχίστηκε στη Sunel Arena. Ο Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ ενσωματώθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όντας το νέο πρόσωπο στη λίστα. Κι αυτό γιατί χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον αδερφό του, Ναζ.

Παράλληλα, στις προπονήσεις της Εθνικής ενσωματώθηκε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR άρχισε δουλειά με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, τη στιγμή που την Παρασκευή αναμένεται να ενσωματωθούν και οι Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, μετά τις υποχρεώσεις στην Euroleague.

Την ίδια μέρα αναμένεται και ο Βασίλης Σπανούλης. Ανήμερα δηλαδή του αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ αναφέρει:

«Ο Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα με ένα πρόβλημα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού, από τον αγώνα της Νάπολι στο Final 8 του κυπέλλου Ιταλίας. Παρότι έκανε προσπάθεια στις δύο πρώτες προπονήσεις, το πρόβλημα δεν του επέτρεπε ευχέρεια κινήσεων και έτσι αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον γκαρντ του Αρη.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν το νέο πρόσωπο στο γήπεδο, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και πλέον απομένουν άλλοι τρεις παίκτες για να ολοκληρωθεί το “παζλ”. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, με την ομάδα να αναμένεται να είναι πλήρης στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής, όταν έχει έρθει και ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης μετά τον αγώνα της Μονακό το βράδυ της Πέμπτης».