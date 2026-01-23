Η απορία πρώην κόουτς Ολυμπιακού: «8.000 Παναθηναϊκοί τη μια μέρα, 50 Ολυμπιακοί την άλλη; Γιατί;»

Οnsports Τeam

Ο Μάρτιν Ζίμπαρτς σχολίασε την εικόνα του «T-Center» και του ΣΕΦ στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Η διαφορά ήταν χαώδης, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια των ομαδικών αθλημάτων του Ερασιτέχνη.

Ο Λετονός τεχνικός, Μάρτιν Ζίμπαρτς που έχει περάσει από τον πάγκο του Ολυμπιακού (2021-22), στάθηκε στη εντελώς διαφορετική εικόνα που είχαν οι δύο «αιώνιοι» στα ματς με τη Ζαγκλέμπιε και την Εστουντιάντες, αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας σε ανάρτηση του Μιχάλη Κυριακάκη, ενός ανθρώπου που έχει ταυτιστεί με το γυναικείο μπάσκετ, το οποίο υπηρετεί εδώ και 40 χρόνια, ο Ζίμπαρτς ανέφερε πως το πρόβλημα στην πλευρά του Ολυμπιακού είναι γνωστό εδώ και χρόνια, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα.

Αναλυτικά το σχόλιό του:

«Εντοπίσατε το πρόβλημα και είναι εδώ και χρόνια: Αυτή την εβδομάδα ο Παναθηναϊκός είχε 8.000 οπαδούς, ο Ολυμπιακός 50. Ποια είναι λοιπόν η λύση και γιατί κανείς δεν την εφαρμόζει;».

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κυριακάκη: