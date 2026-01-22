Αβδάλας: «Υπέγραψε» την νίκη του Βιρτζίνια Τεκ

Οnsports Τeam

Το Βιρτζίνια Τεκ επικράτησε του Σίρακουζ Όραντζ με 76-74 με τον Νεοκλή Αβδάλα να είναι ο κομβικότερος παίκτης στην νίκη της ομάδας του.

Μία ακόμα νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η ομάδα του Βιρτζίνια Τεκ που επικράτησε του Σίρακουζ Όραντζ με 76-74 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Για ένα ακόμα ματς ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν ο παίκτης που «υπέγραψε» την νίκη της ομάδας του αφού στα τελευταία 13, αλλά και 6 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού πήγε στη γραμμή των βολών και με 3/4 χάρισε την νίκη στην ομάδα του.

Ο Έλληνας παίκτης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος.