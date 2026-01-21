ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Καλή επιτυχία στις γυναίκες, καμία ευθύνη για τη διάθεση των εισιτηρίων»

Οnsports Τeam

Με θέση της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα των γυναικών για την σπουδαία αποψινή ευρωπαϊκή της αναμέτρηση, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διάθεση των εισιτησείων όλων των αγώνων στους οποίους δεν εμπλέκεται.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ θα κοντραριστεί με την Ζαγκλέμπιε στο «Telekom Center Athens» για τους «16» του Eurocup και θέλει να πάρει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Προκειμένου ο Παναθηναϊκός να έχει την όσο δυνατόν μεγαλύτερη στήιξη του κόσμου του σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι η ΚΑΕ παοφάσισε να διαθέσει το Telekom Center Athens στην ομάδα της Σελέν Ερντέμ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωσή της ευχήθηκε καλή επιτυχία στο γυναικείο τμήμα και ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία εμπλοκή ή ευθύνη για την διάθεση των εισιτηρίων σε αγώνες του Ερασιτέχνη.

Η θέση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εύχεται καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Συλλόγου μας η οποία αντιμετωπίζει σήμερα (21/1, 19:00, ΕΡΤ2) την Ζαγκλέμπιε στο Telekom Center Athens. Παράλληλα, για πρώτη και τελευταία φορά, ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία εμπλοκή ή ευθύνη αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και με τη διεξαγωγή τόσο του συγκεκριμένου αγώνα, όσο και των μελλοντικών αγώνων στους οποίους δεν συμμετέχει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR».