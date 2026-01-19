Ομάδες

Δικαστήριο Γιαννακόπουλου κατά ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη της
Οnsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 17:42
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ενημέρωσε για τη στάση του σε δικαστική διαμάχη με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Μια υπόθεση που εκκρεμεί για χρόνια έφτασε σήμερα στα δικαστήρια με μηνυτή τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και κατηγορούμενη την ΚΑΕ Ολυμπιακός για ψευδή καταμήνυση. 

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη της, προκειμένου να απαλλαχθεί.

Τι αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στα δικαστήρια με εμένα μηνυτή. Να και μια πρωτοτυπία! Για γνωστή υπόθεση στην οποία έχουν προηγηθεί αμετάκλητες αθωώσεις μου από ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή Δικαστήρια. Γνωρίζοντας πια τη στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός (έφτασαν σε σημείο να αποστείλουν μηνύματα, για να μην τιμήσω το «μνημόσυνο» του Πατέρα μου στο Καλλιμάρμαρο), εξέφρασα αμφιβολίες για το αν η μήνυσή τους εναντίον μου είχε υποβληθεί από δόλο και όχι λόγω της άποψης που έχουν για το πρόσωπό μου κι έτσι δήλωσα προς το αρμόδιο (πολύ διαβασμένο) Δικαστήριο ότι δεν επιθυμώ την καταδίκη τους, όπως είχα ήδη ενημερώσει πως θα πράξω.

Η θέση του υποστηρίζοντος κατηγορίας μάλλον δεν είναι για όλους.

Προσωπικά προτιμώ να ασχολούμαι με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας παρά με τιμωρίες. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη».



